Πέθανε σε ηλικία 25 ετών η ράπερ Chynna

Η ράπερ Chynna Rogers από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, γνωστή ως Chynna, πέθανε σήμερα σε ηλικία 25 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

«Την Chynna την αγαπούσαμε πολύ και θα μας λείψει έντονα», αναφέρεται σε δήλωση των οικείων της.

Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Η Rogers ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ford Models όταν ήταν 14 ετών.

Κυκλοφόρησε τα πρώτα της singles στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τράβηξε την προσοχή στο διαδίκτυο με το «Selfie» το 2013 και το «Glen Coco» το 2014.

Ακολούθησαν για την Chynna ορισμένα EPs συμπεριλαμβανομένου του «I’m Not Here», «This Isn’t Happening» το 2015 και του «music 2 die 2» το 2016.

Είχε δηλώσει ότι η μουσική της απευθυνόταν σε «θυμωμένους ανθρώπους με υπερβολική υπερηφάνεια για να δείξουν πόσο θυμωμένοι είναι».

Η ράπερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό της στα οπιοειδή την περίοδο που η καριέρα της γνώριζε άνοδο και είχε αναφερθεί στο ζήτημα μέσα από το mixtape «Ninety» του 2016.

Σε συνέντευξή της στο Pitchfork το 2018, η Chynna εξομολογήθηκε ότι ξεπέρασε τον εθισμό της στις ουσίες και η αποκάλυψη ότι η μητέρα της πέθανε ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της απεξάρτησής της.

Μιλώντας για τον εθισμό της, η ράπερ ανέφερε: »Πριν από δύο ή τρία χρόνια, αισθανόμουν ότι δεν είχα περάσει αρκετά τρομερά πράγματα για να αξίζει να έχω αυτή την καριέρα. Δεν αισθανόμουν ότι άξιζε να βγάζω τα προς το ζην μιλώντας για τη ζωή μου, επειδή δεν μπορούσα να ταυτιστώ με αρκετούς ανθρώπους».

«Δεν ήταν μόνο ο εθισμός στα ναρκωτικά, αλλά και όλες οι συμπεριφορές που έρχονται μαζί του, όλες οι καταστάσεις στις οποίες καταλήγεις και οι άνθρωποι στους οποίους καταλήγεις ζώντας εκείνη τη ζωή», εξήγησε.

chynna you were fuckin hilarious bro… today was our last exchange of jokes & those i will miss the most. i can’t believe it idk how to

i love you. so very much.

my heart is officially iced.

— Kehlani (@Kehlani) April 9, 2020