Πέθανε σε ηλικία 21 ετών η ράπερ Lexii Alijai

Σε ηλικία 21 ετών έφυγε από τη ζωή η ανερχόμενη ράπερ Lexii Alijai.

Σύμφωνα με τα μέλη της οικογένειάς της, η Alijai απεβίωσε την Τετάρτη (01/01). Η ξαδέλφη της, Raeisah Clark, επιβεβαίωσε την τραγική είδηση με μία ανάρτησή της στο Facebook, γράφοντας: «Αναπαύσου στον παράδεισο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ… Δεν έχω λόγια…».

Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Μία από τις γνωστότερες συνεργασίες της Lexii Alijai, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Alexis Alijai Lynch, ήταν η συμμετοχή της στο τραγούδι «Jealous» της Kehlani.

Η 24χρονη τραγουδίστρια της R&B εξέφρασε τη θλίψη της μέσα από μία σειρά σπαρακτικών μηνυμάτων που δημοσίευσε στο Twitter, ενώ αντικατέστησε την εικόνα του προφίλ της με μία φωτογραφία της Alijai.

«Μόλις έμαθα τα χειρότερα νέα, Η καρδιά μου έχει ραγίσει», έγραψε σε ένα από τα tweets. «Ο πιο λυπητερός τρόπος για να ξεκινήσει μία νέα χρονιά», συνέχισε.

«Πληκτρολογώ και σβήνω συνέχεια. Το γνώριζες τι σήμαινες για εμένα. Όλοι γνώριζαν τι σήμαινες. Ήσουν τόσο ξεχωριστή. Σε έχω δει να παλεύεις, σε έχω δει να μένεις δυνατή στις δύσκολες στιγμές. Θα μου λείψεις τόσο πολύ», έγραψε η Kehlani σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση.

i keep typing and backspacing

you knew what you meant to me

everyone knew what you meant

you were so special bro

i seen you fight thru it all i seen u thug it out lex

imma miss you so bad

you was about to get everything you always talked about

RIP MY BABY

I LOVE YOU LEX 4L

— Kehlani (@Kehlani) January 2, 2020