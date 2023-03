Πέθανε ο ελληνικής καταγωγής ράπερ Costa Titch αφού κατέρρευσε στη σκηνή

Ο ελληνικής καταγωγής ράπερ Costa Titch πέθανε σε ηλικία 28 ετών αφού κατέρρευσε στη σκηνή του Ultra Festival στη Νότια Αφρική.

Ο Costa Titch εμφανιζόταν στο Nasrec Expo Centre του Γιοχάνεσμπουργκ στο πλαίσιο του Ultra Festival όταν σύμφωνα με πληροφορίες κατέρρευσε στη σκηνή. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι απεβίωσε λίγο αργότερα.

«Με βαθύ πόνο είμαστε αναγκασμένοι αυτή τη στιγμή να ανακοινώσουμε τον θάνατό του», αναφέρεται σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του ράπερ στο Instagram.

Διαφήμιση

«Ο θάνατος χτύπησε με τραγικό τρόπο την πόρτα μας, στερώντας μας τον αγαπημένο μας γιο, αδελφό και εγγονό Κωνσταντίνο Τσομπάνογλου, τον οποίο η Νότια Αφρική είχε αγαπήσει και θαυμάσει με το καλλιτεχνικό όνομά του Costa Titch», σημειώνεται.

«Είμαστε ευγνώμονες για τους διασώστες των πρώτων βοηθειών και για όλους εκείνους που ήταν εκεί τις τελευταίες ώρες που βρισκόταν στη Γη. Ως οικογένεια, αντιμετωπίζουμε μία δύσκολη στιγμή καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτό που μας συνέβη και ζητάμε να μας δοθεί ο χρόνος και ο χώρος να συγκεντρωθούμε», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η οικογένεια Τσομπάνογλου σας ευχαριστεί για την αγάπη και την υποστήριξη που δώσατε στον γιο μας και μακάρι να συνεχίσετε να τον εμψυχώνετε, έστω και πνευματικά», καταλήγει.

View this post on Instagram

Στο Ultra Music Festival της Νότιας Αφρικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, εμφανίστηκαν γνωστοί καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Adam Beyer, Alesso, Fisher, Timmy και Oliver Heldens.

Ο Costa Titch ξεκίνησε την καριέρα του ως χορευτής πριν μεταπηδήσει στο χώρο της rap μουσικής. Πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη δισκογραφική εταιρεία Konvict Kulture του Akon.

Ο Akon συμμετείχε επίσης στο remix του τραγουδιού «Big Flexa» του Costa Titch.

«Μετά την επιτυχία της μουσικής μου το 2022, αισθανθήκαμε ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε με μια παγκόσμια εταιρεία, ώστε να συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε σε διεθνή κλίμακα», είχε δηλώσει ο Costa Titch σχετικά με τη συνεργασία.

«Έτσι, μόλις μας παρουσιάστηκε η ευκαιρία από την Konvict, ξέραμε ότι ήταν γραφτό να γίνει. Νομίζω ότι αυτό δείχνει επίσης ότι όταν βάζεις κάτι στο μυαλό σου μπορεί όντως να γίνει πραγματικότητα», είχε αναφέρει.

Τη θλίψη τους για τον θάνατο του ελληνικής καταγωγής ράπερ εξέφρασαν πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και οι Clean Bandit.

«Είμαστε συντετριμμένοι για τον Costa Titch. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε στο Twitter το συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Devastated about Costa Titch. Condolences to his family and friends. 💔

— Clean Bandit (@cleanbandit) March 12, 2023