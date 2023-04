Πέθανε ο Paul Cattermole των S Club 7 σε ηλικία 46 ετών

Ο Paul Cattermole των S Club 7 πέθανε σε ηλικία 46 ετών σχεδόν δύο μήνες αφότου το συγκρότημα ανακοίνωσε την επανένωσή του.

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία πνοή του στο σπίτι του στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Ενώ η αιτία του θανάτου του δεν είναι προς το παρόν γνωστή, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσαν οι μάνατζέρ του με ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρεται: «Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι από τον θάνατο του αδελφού μας Paul. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε τη βαθιά θλίψη και την απώλεια που νιώθουμε όλοι μας»

«Ήμασταν τόσο τυχεροί που τον είχαμε στη ζωή μας και είμαστε ευγνώμονες για τις εκπληκτικές αναμνήσεις που έχουμε. Θα λείψει βαθύτατα σε όλους μας. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς του και του συγκροτήματος αυτή τη στιγμή», σημειώνεται.

Η οικογένεια του τραγουδιστή των S Club 7 πρόσθεσε σε δική της δήλωση: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας γιου και αδελφού Paul Cattermole. Η οικογένεια του Paul, οι φίλοι του και τα συναδέλφια του S Club ζητούν τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής αυτή τη στιγμή».

Οι S Club 7 ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο ότι θα πραγματοποιήσουν αυτό το φθινόπωρο μία περιοδεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια από τη δημιουργία τους.

Στην περιοδεία «The S Club 7 Reunited tour» επρόκειτο να συμμετάσχουν και τα επτά μέλη του συγκροτήματος – οι Paul Cattermole, Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jo O’Meara, Jon Lee, Rachel Stevens και Tina Barrett.

Ο Paul Cattermole είχε σχέση με τη Hannah Spearritt για πέντε χρόνια όταν ήταν μέλη του συγκροτήματος, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, επανασυνδέθηκαν για λίγο το 2015.

Ο Cattermole ήταν 21 ετών όταν γνώρισε παγκόσμια επιτυχία ως μέλος των S Club 7.

Το συγκρότημα – που δημιουργήθηκε το 1998 από τον πρώην μάνατζερ των Spice Girls, Simon Fuller – υπέγραψε συμβόλαιο με την Polydor Records και έφτασε στο Νο. 1 των charts με το πρώτο του single, «Bring it All Back».

Κατά τη διάρκεια της πορείας των S CLub 7, τέσσερα τραγούδια του επταμελούς συγκροτήματος κατέκτησαν το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου («Bring It All Back», «Never Had A Dream Come True», «Don’t Stop Movin’» και «Have You Ever»), ενώ στο Νο. 1 βρέθηκε και το άλμπουμ τους «7» του 2000.

Οι θαυμαστές τους θα θυμούνται ότι πρωταγωνίστησαν επίσης στην οικογενειακή κωμική σειρά «Miami 7/S Club 7 in Miami», για επτά φίλους που μετακομίζουν στο Μαϊάμι αναζητώντας την επιτυχία, υποδυόμενοι υπερβολικές εκδοχές των πραγματικών εαυτών τους.

Ο Paul Cattermole αποχώρησε από τους S Club 7 το 2002 και δημιούργησε ένα ροκ συγκρότημα με το όνομα Skua, το οποίο διαλύθηκε μετά από ένα χρόνο. Επέστρεψε στους S Club στην επανένωσή τους το 2014.

Μετά την καριέρα του στη μουσική, ο Paul Cattermole ασχολήθηκε με την υποκριτική και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά ριάλιτι όπως το «Celebrity Big Brother» και το «The Jump». Τα τελευταία χρόνια, έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με την κατάθλιψη και τις οικονομικές δυσκολίες.

