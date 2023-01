Πέθανε ο πατέρας της Phoebe Bridgers – Το τραγούδι που είχε γράψει για την περίπλοκη σχέση τους

Η Phoebe Bridgers είχε αρχίσει να μιλάει ξανά με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια των πρώτων lockdowns της πανδημίας το 2020.

Η Phoebe Bridgers αποκάλυψε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλαιότερη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να μοιράζεται ένα ζευγάρι ακουστικά με τον πατέρα της, γράφοντας την απλή λεζάντα: «Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά».

Η Phoebe Bridgers δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία του θανάτου του.

Ήταν γνωστό ότι η Phoebe Bridgers είχε μια περίπλοκη σχέση με τον πατέρα της, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως ξυλουργός σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό στο Λος Άντζελες.

Το τραγούδι «Kyoto» από το άλμπουμ της «Punisher», που είχε κυκλοφορήσει το 2020, αναφερόταν στην αποξένωση αυτή.

«Μου τηλεφώνησες από καρτοτηλέφωνο / Ακόμα έχουν καρτοτηλέφωνα / Κόστισε ένα δολάριο το λεπτό / Για να μου πεις ότι καθαρίζεις / Και μου έγραψες ένα γράμμα / Αλλά δεν χρειάζεται να το διαβάσω», τραγουδά απευθυνόμενη προφανώς στον πατέρα της.

«Δεν σε συγχωρώ / Αλλά σε παρακαλώ μη με αναγκάσεις να το κάνω / Γεννήθηκα κάτω από τον ουρανό του Σκορπιού / Ήθελα να δω τον κόσμο / Μέσα από τα μάτια σου, μέχρι που συνέβη», συνεχίζει.

Σε συνέντευξή της στο GQ το 2020, η Phoebe Bridgers ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε «πρόβλημα με τα ναρκωτικά» και ότι είχε ιστορικό κακοποίησης, κάτι που είχε ήδη θίξει στο τραγούδι «Would You Rather», ένα ντουέτο με τον Conor Oberst από το πρώτο της άλμπουμ, το «Stranger In The Alps» του 2017.

Πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στη διαδικτυακή σειρά «Chicken Shop Date» τον περασμένο μήνα, η οικοδέσποινα Amelia Dimoldenberg τη ρώτησε αν ήθελε ακόμα να σκοτώσει τον πατέρα της, αναφερόμενη στον στίχο «Θα σε σκοτώσω / αν δεν με προλάβεις», από το «Kyoto».

«Όχι», απάντησε η τραγουδίστρια, μετά από μια παύση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει επέλθει απόψυξη στις σχέσεις τους.

Η Phoebe Bridgers είχε δηλώσει στο The Line of Best Fit τον Δεκέμβριο του 2020 ότι είχε αρχίσει να μιλάει ξανά με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια των lockdowns για την πανδημία ου COVID-19 εκείνη τη χρονιά, λέγοντας ότι «είναι παράξενο, αλλά είναι πολύ ωραίο».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι ενώ δεν είχε συζητήσει με τον πατέρα τη για τα συναισθήματά της που εξέφρασε στο «Kyoto», εκείνος της είπε ότι «θα ήθελε να αναλάβει κάποια ευθύνη» αφού το τραγούδι της χάρισε δύο υποψηφιότητες για Grammy το 2021 – για το Καλύτερο Ροκ Τραγούδι και την Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία.

Μιλώντας στο NPR τον ίδιο μήνα, η Phoebe Bridgers περιέγραψε ότι ο πατέρας της είναι «ένας πολύ περίεργος συνδυασμός συναισθηματικά μη διαθέσιμου ανθρώπου, που όμως είναι πολύ παρών με έναν περίεργο τρόπο».