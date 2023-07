Tony Bennett: Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής σε ηλικία 96 ετών

Ο Tony Bennett είχε κυκλοφορήσει δύο εξαιρετικά επιτυχημένα άλμπουμ με τη Lady Gaga την τελευταία δεκαετία της ζωής του.

Ο θρυλικός τραγουδιστής Tony Bennett, ο οποίος είχε ενώσει με την υπέροχη φωνή του πολλές διαφορετικές γενιές, πέθανε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 96 ετών.

Ενώ η αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί, ο Tony Bennett διαγνώστηκε το 2016 με Αλτσχάιμερ και υπέφερε από απώλεια μνήμης εξαιτίας της νόσου. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε για πρώτη φορά τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ στις αρχές του 2021.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, ο Tony Bennett κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ και κέρδισε 20 βραβεία Grammy, δύο Emmy και πολλά άλλα βραβεία.

Ο Tony Bennett γεννήθηκε με το όνομα Anthony Dominick Benedetto στις 3 Αυγούστου 1926 στο Long Island City της Νέας Υόρκης και πάντα ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδιστής.

Μετά τη θητεία του στον στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tony Bennett ξεκίνησε επίσημα την καριέρα του τη δεκαετία του 1950, όταν υπέγραψε συμβόλαιο με την Columbia Records και κυκλοφόρησε το πρώτο του single, το «Because of You», το 1951.

Ο Tony Bennett έγινε γνωστός για επιτυχίες όπως το «The Way You Look Tonight», το «Body and Soul» και το «I Left My Heart) In San Francisco», το οποίο έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του το 1962. Το τραγούδι αυτό έφτασε στο Νο. 19 του Billboard Hot 100.

Μετά την επιτυχία του τη δεκαετία του 1960, η καριέρα του σημείωσε μία αξιομνημόνευτη ανάκαμψη όταν κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Άλμπουμ για το «Tony Bennett: MTV Unplugged» το 1994.

Στη συνέχεια, ο Tony Bennett συνεργάστηκε με πολλούς σύγχρονους καλλιτέχνες όπως ο John Mayer, ο K.D. Lang, ο Sting, η αείμνηστη Amy Winehouse και πολλοί άλλοι.

Κατά μήκος της λαμπρής καριέρας του, ο Tony Bennett πούλησε πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους και τα άλμπουμ του είχαν από μία θέση στα charts σε κάθε δεκαετία από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 2020.

Το 2014, ο Tony Bennett, ο οποίος ήταν τότε 88 ετών, έγινε ο γηραιότερος εν ζωή καλλιτέχνης που κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard 200 με τη συνεργασία του με τη Lady Gaga στο άλμπουμ «Cheek To Cheek».

Το 2021, ο Tony Bennett και η Lady Gaga συνεργάστηκαν ξανά και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Love For Sale», που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Grammy, μεταξύ των οποίων και για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Τόσο «Cheek To Cheek» όσο και το «Love For Sale» κέρδισαν το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ.

Ο Tony Bennett πραγματοποίησε τις δύο τελευταίες συναυλίες της καριέρας του μαζί με τη Lady Gaga στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2021.