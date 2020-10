Πέθανε ο θρύλος της κιθάρας Eddie Van Halen

Σε ηλικία 65 ετών απεβίωσε ο θρυλικός Eddie Van Halen.

Ο Eddie Van Halen, ο Αμερικανός guitar hero που, με το ομώνυμο hard-rock συγκρότημά του, τους Van Halen, επαναπροσδιόρισε τον ήχο και τις δυνατότητες της ηλεκτρικής κιθάρας στις δεκαετίες ’70 και του ’80, πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του λάρυγγα.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Wolfgang Van Halen.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό, αλλά ο πατέρας μου, Edward Lodewijk Van Halen, έχασε τη μακρά και επίπονη μάχη του με τον καρκίνο σήμερα το πρωί», έγραψε ο Wolfgang στο Twitter.

«Ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Κάθε στιγμή που έχω μοιραστεί μαζί του, πάνω και εκτός σκηνής, ήταν ένα δώρο. Η καρδιά μου έχει ραγίσει και δεν νομίζω ότι θα συνέλθω πλήρως από αυτή την απώλεια. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μπαμπά», πρόσθεσε.

Η δεύτερη σύζυγος του Eddie Van Halen, η Janie, ήταν στο πλευρό καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο.

Ο μουσικός αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα την υγεία μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Το 2019 νοσηλεύτηκε έπειτα από κακή αντίδραση του οργανισμού του στη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε.

Η ταχύτητα και οι καινοτομίες του Eddie Van Halen ενέπνευσαν μια γενιά μουσικών.

Ο ήχος και η εικόνα του συγκροτήματός του ήταν στοιχεία έντονα συνυφασμένα με τον τόπο καταγωγής του, τη Νότια Καλιφόρνια.

«Ο Ed είναι ένας τύπος που εμφανίζεται μια ή δυο φορές μέσα σε έναν αιώνα. Υπάρχει ο Hendrix και ο Eddie Van Halen», είπε ο φίλος του και κιθαρίστας Jerry Cantrell των Alice in Chains τον Ιανουάριο του 2019.

«Αυτοί οι δύο άνθρωποι έγειραν τη Γη στον άξονά της», σημείωσε ο Cantrell.

Ο Eddie Van Halen γεννήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας το 1995 και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 1962.

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Eddie και ο αδερφός του σχημάτισαν το συγκρότημα Van Halen μαζί με τον τραγουδιστή David Lee Roth και τον μπασίστα Michael Anthony.

Η μπάντα πρωτοπόρησε στη rock μουσική, κατέγραψε πωλήσεις 80 εκατομμυρίων δίσκων και έγινε μέλος του Rock & Roll Hall of Fame το 2017. Οι επιτυχίες τους περιλαμβάνουν πολυπλατινένια τραγούδια όπως τα «Jump», «Hot for Teacher», «Running With The Devil» και «Panama».

Το 2012 ο Eddie Van Halen ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού «Guitar World» ως ο καλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών.