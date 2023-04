Seymour Stein: Πέθανε ο συνιδρυτής της Sire Records που έδωσε συμβόλαιο στη Madonna – Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Η Madonna δηλώνει ότι θα είναι «αιώνια ευγνώμων» στον Seymour Stein για τη βοήθεια που της πρόσφερε.



Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο συνιδρυτής της Sire Records, Seymour Stein, ο οποίος βοήθησε τη Madonna να ξεκινήσει την καριέρα της το 1983.

Ο Seymour Stein πέθανε το πρωί της Κυριακής 2 Απριλίου στο Λος Άντζελες μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε η κόρη του Mandy.

Όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, η Madonna ήταν μια σχετικά άγνωστη καλλιτέχνιδα στα κλαμπ του Μανχάταν, αλλά γρήγορα έγινε σούπερ σταρ μετά την ένταξή της στη Sire. Υπό την προστασία του Seymour Stein, η Madonna κυκλοφόρησε τρία No. 1 άλμπουμ, δέκα No. 1 singles και συνολικά 23 Top 10 επιτυχίες, προτού ξεκινήσει τη δική της δισκογραφική εταιρεία Maverick το 1992.

Διαφήμιση

Ο Seymour Stein υπέγραψε επίσης συμβόλαια με πρώιμα είδωλα του punk rock και του new wave, όπως οι Ramones και οι Talking Heads.

Αν και η Sire Records, η οποία συνιδρύθηκε Seymour Stein από τον στη Νέα Υόρκη το 1966, διέθετε τη διανομή μεγάλων εταιρειών, ο ίδιος προσέγγιζε τη δισκογραφία με τον ζήλο μιας ανεξάρτητης εταιρείας και έπαιρνε πληθώρα ρίσκων για μη δοκιμασμένα, συχνά underground ταλέντα που τελικά απέδωσαν στα charts.

Οι Depeche Mode, Ice-T, Lou Reed, The Pretenders, The Smiths, The Cure, Seal, The Replacements, Aphex Twin και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες κυκλοφόρησαν μερικές από τις σπουδαιότερες δουλειές τους από τη Sire Records, είτε απευθείας είτε μέσω συμφωνιών διανομής.

Η Madonna απέτισε φόρο τιμής στον Seymour Stein με μια συγκινητική ανάρτησή της στο Instagram.

«Ο Seymour Stein μας άφησε! Πρέπει να πάρω μια ανάσα. Ήταν ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή μου! Άλλαξε και διαμόρφωσε τον κόσμο μου. Πρέπει να το εξηγήσω», έγραψε.

«Παρακολουθούσα έναν DJ ονόματι Mark Kamin- για ένα χρόνο σε ένα κλαμπ που λεγόταν “Danceteria”! Στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Τελικά συμφώνησε να παίξει το demo ενός τραγουδιού μου με τίτλο “Everybody” ένα Σαββατόβραδο», θυμήθηκε.

«Το κλαμπ ήταν γεμάτο. Ένας άνθρωπος του τμήματος A&R της Sire Records ήταν εκεί – ο Michael Rosenblatt. Άκουσε τη μουσική και με ρώτησε αν μπορούσε να με φέρει να συναντήσω το αφεντικό του Seymour Stein. Δεν μπορούσα να βγάλω τις λέξεις “Ναι, διάολε”! από το στόμα μου αρκετά γρήγορα!», συνέχισε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Madonna λύνει τη σιωπή της για τον θάνατο του αδελφού της

Η Madonna ανέφερε ότι ο Seymour Stein νοσηλευόταν εκείνες τις ημέρες λόγω προβλημάτων με την καρδιά του, όμως αυτό δεν την εμπόδισε και τον συνάντησε στο νοσοκομείο.

«Δυστυχώς, ο Seymour ήταν στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής πάθησης! Δεν με ένοιαζε. Πάμε! Όταν τον συνάντησα ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου φορώντας το μποξεράκι του και ένα γυναικείο μπλουζάκι! Είχε ένα σωληνάκι στη μύτη του και έναν ορό στο χέρι του! Χαμογελούσε όπως ο γάτος του Τσέσαϊρ», περιέγραψε.

«Κουβαλούσα το τεράστιο boombox μου έτοιμο να του παίξω την κασέτα μου αμέσως! Χαμογέλασε και γέλασε όταν με είδε και με ρώτησε αν είχα σχέση με την Παναγία! Ήξερα ότι θα τα πηγαίναμε καλά. Του έπαιξα το τραγούδι μερικές φορές. Εκείνη την ημέρα μου υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία του!», πρόσθεσε.

«Αυτή η στιγμή άλλαξε την πορεία της ζωής μου για πάντα. Και ήταν η αρχή του ταξιδιού μου ως καλλιτέχνης στη μουσική. Ο Seymour όχι μόνο με άκουσε, αλλά είδε και εμένα και τις δυνατότητές μου! Γι’ αυτό θα είμαι αιώνια ευγνώμων!», τόνισε.

Διαφήμιση

Η Madonna εξέφρασε στη συνέχεια τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Seymour Stein και τον εξήρε για το μουσικό αισθητήριό του.

«Κλαίω καθώς το γράφω αυτό. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή μετά από χρόνια που υπέφερα και δεν είχα χρήματα και μου έκλειναν κάθε πόρτα στο πρόσωπο», έγραψε.

«Όποιος γνώριζε τον Seymour ήξερε για το πάθος του για τη μουσική και το άψογο γούστο του. Είχε ένα αυτί που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο! Ήταν έντονος, αστείος, διασκεδαστικός, λίγο τρελός και βαθιά διαισθητικός», ανέφερε.

«Αγαπημένε μου Seymour δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ! Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ Σε ευχαριστώ! . Shine on!», κατέληξε η Madonna.

Ο Seymour Stein γεννήθηκε στο Μπρούκλιν το 1942 και μπήκε στην αμερικανική μουσική βιομηχανία ενώ ήταν ακόμα έφηβος. Σε ηλικία 13 ετών, απέκτησε μια θέση στο Billboard, όπου αντέγραφε εμμονικά με το χέρι τα παλαιότερα charts του περιοδικού. Υπό την καθοδήγηση του διευθυντή των charts Tom Noonan και του εκδότη Paul Ackerman, σύντομα άρχισε να γράφει κριτικές.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από ανείπωτες τραγωδίες, καθώς η πρώην σύζυγός του Linda δολοφονήθηκε από την προσωπική βοηθό της το 2007, ενώ η κόρη τους, Samantha Jacobs, πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου το 2013.