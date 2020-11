Πέθανε ο μεγαλύτερος αδερφός του DaBaby

Ο μεγαλύτερος αδερφός του γνωστού ράπερ DaBaby πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Ενώ το TMZ μεταδίδει ότι ο Glen Johnson αυτοκτόνησε, τα ρεπορτάζ των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ διαφέρουν σημαντικά.

Σύμφωνα με το Fox 46 και το Eyewitness News 9, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο τον αδερφό του DaBaby όταν έλαβαν κλήση για επίθεση με πυροβόλο όπλο που πραγματοποιήθηκε στο νοτιοδυτικό Charlotte.

Ο Glen Johnson μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά του.

#BREAKINGNEWS@CMPD sources close to investigation confirm that, Glenn Johnson, brother of rapper @DaBabyDaBaby, died of injuries following shooting this afternoon in #CLT. Case is currently being classified a death investigation. @wsoctv

— Allison Latos (@AllisonWSOC9) November 3, 2020