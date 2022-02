Ian McDonald: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος των King Crimson και των Foreigner

Ο πολυοργανίστας βοήθησε στη δημιουργία του χαρακτηριστικού progressive-rock ήχου των Crimson King και συμμετείχε στα άκρως επιτυχημένα πρώτα άλμπουμ των Foreigner.

Ο Ian McDonald, ιδρυτικό μέλος του art-rock συγκροτήματος King Crimson στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και των πιο εμπορικών Foreigner στα μέσα της δεκαετίας του ’70, πέθανε την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου σε ηλικία 75 ετών.

Η αιτία του θανάτου του δεν γνωστοποιήθηκε, ωστόσο ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι «απεβίωσε γαλήνια» περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Ανάμεσα στα τραγούδια στα οποία έπαιξε μουσική ήταν πλατινένιες ραδιοφωνικές επιτυχίες των Foreigner όπως τα «Hot Blooded», «Cold as Ice», «Feels Like the First Time» και «Double Vision».

«Είμαι αρκετά υπερήφανος για το γεγονός ότι τα δύο συγκροτήματα στα οποία ήμουν ιδρυτικό μέλος, οι King Crimson και οι Foreigner, εξακολουθούν να παίζουν εκεί έξω», δήλωσε ο Ian McDonald σε συνέντευξή του στο «Sound & Vision» το 2020, αν και δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επανένωση ή την επιστροφή τους στις σημερινές εκδοχές των συγκροτημάτων αυτών.

Ο Ian McDonald, ο αρχικός τραγουδιστής των Foreigner, Lou Gramm, και κάποια άλλα αρχικά μέλη του συγκροτήματος επανενώθηκαν για να δώσουν μία σειρά συναυλιών για την επέτειο των 40 ετών από το ντεμπούτο του γκρουπ το 1977.

Στους King Crimson, ο Ian McDonald έπαιζε πλήκτρα και ξύλινα πνευστά και πρόσθεσε την κιθάρα στο ρεπερτόριό του όταν ήταν μέλος της αρχικής σύνθεσης των Foreigner στα τρία πρώτα άλμπουμ τους.

«Επειδή δεν έπαιξα καθόλου κιθάρα στο άλμπουμ “In the Court of the Crimson King”, μερικές φορές, οι άνθρωποι εκπλήσσονται που παίζω κιθάρα», δήλωσε στο «Sound & Vision».

«Τραγούδια όπως το “The Court of the Crimson King” και το “I Talk to the Wind” γράφτηκαν στην πραγματικότητα με κιθάρα, αλλά δεν το όνομά δεν αναφέρεται στους συντελεστές της κιθάρας στο άλμπουμ, αφού δεν έπαιξα κιθάρα στο άλμπουμ», συνέχισε.

Ο Ian McDonald έμεινε με τους King Crimson μόνο για ένα άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ του γκρουπ, το «In the Court of the Crimson King» του 1969, αλλά θεωρείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση του progressive-rock ήχου που διατηρεί ακόμα ζωντανό το συγκρότημα με τις παραλλαγές του, μισό αιώνα αργότερα.

«Συνήθιζα να μετανιώνω γι’ αυτό και έλεγα ότι έπρεπε να είχα μείνει τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο άλμπουμ», εξομολογήθηκε ο Ian McDonald για την αποχώρησή του από τους King Crimson σε συνέντευξή του στο thelosangelesbeat.com το 2019.

«Αλλά τώρα δεν το μετανιώνω γιατί αν είχα μείνει, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά για μένα μέχρι αυτή τη στιγμή… Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα από τότε», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη σοβαρή εικόνα του συγκροτήματος, ο Ian McDonald είπε: «Ήταν διασκεδαστικό! Υπήρχε πάρα πολύ χιούμορ. Η εικόνα των King Crimson είναι αυτό το τερατώδες συγκρότημα, αλλά περνούσε πάρα πολύ καλά! Απλά γελούσαμε».

Ενώ για τη διαχρονικότητα το πρώτου άλμπουμ των King Crimson σχολίασε: «Χωρίς να ακούγεται αλαζονικό… κατά μία έννοια δεν με εκπλήσσει γιατί ένα πράγμα που προσπάθησα να κάνω ως κύριος παραγωγός ήταν να προσέξω πολύ ώστε κάθε στιγμή να μπορεί να ακούγεται εκατοντάδες φορές, με την ελπίδα ότι το άλμπουμ θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Να ‘μαστε 50 χρόνια μετά και ο κόσμος εξακολουθεί να μιλάει γι’ αυτό».

Μεταξύ των King Crimson και των Foreigner, ο Ian McDonald υπήρξε και μουσικός ηχογραφήσεων και συμμετείχε σε τραγούδια όπως ο «Get It On (Bang a Gong)» των T. Rex.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ian McDonald έπαιζε μουσική με το νεοϋορκέζικο ροκ συγκρότημα Honey West, με frontman τον Ted Zurkowski.