Πέθανε ο David Crosby των The Byrds και Crosby, Stills & Nash σε ηλικία 81 ετών

Ο David Crosby εντάχθηκε δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame και συμμετείχε στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλ του Woodstock.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας David Crosby.

Ο μουσικός ήταν ιδρυτικό μέλος των The Byrds, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του ως μέλος των Crosby, Stills & Nash, με το συγκρότημα να διευρύνεται κατά καιρούς και να περιλαμβάνει και τον Neil Young.

«Με μεγάλη θλίψη, μετά από μακρά ασθένεια, ο αγαπημένος μας David (Croz) Crosby απεβίωσε», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε για τον θάνατό του.

«Ήταν στοργικά περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και αδελφή ψυχή του Jan και τον γιο του Django. Αν και δεν είναι πλέον εδώ μαζί μας, η ανθρωπιά και η ευγενική ψυχή του θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη θρυλική μουσική του», σημειώνεται.

«Ειρήνη, αγάπη και αρμονία σε όλους όσους γνώρισαν τον David και σε όσους άγγιξε. Θα μας λείψει πολύ. Αυτή τη στιγμή, με σεβασμό και ευγένεια ζητάμε να μείνουμε μόνοι μας καθώς θρηνούμε και προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη βαθύτατη απώλειά μας. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τις προσευχές», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο David Crosby έθεσε μαζί τους Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman και Michael Clarke το πρότυπο για το folk-rock της δεκαετίας του ’60 στο Λος Άντζελες με τους The Byrds κατά τη διάρκεια της θυελλώδους παρουσίας του στο συγκρότημα την περίοδο 1964-67.

Αφού ένωσε τις δυνάμεις του με τον Stephen Stills των Buffalo Springfield και τον Graham Nash των Hollies μέσα στη λάμψη της σκηνής της περιοχής Laurel Canyon του Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο David Crosby δημιούργησε τους Crosby, Stills & Nash, των οποίων το πολυπλατινένιο ντεμπούτο του 1968 εγκαινίασε την εποχή των supergroup της ροκ.

Η προσθήκη ενός άλλου εκρηκτικού μέλους, του πρώην συναδέλφου του Stills στους Buffalo Springfield, Neil Young, αύξησε την εμπορική λάμψη του σχήματος, ενώ το 1969 συμμετείχαν στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλ του Woodstock.

Ωστόσο, μία συνεχής σύγκρουση εγωισμών στο εσωτερικό των Crosby, Stills, Nash & Young, που υποδαυλίστηκε από τις ροκ υπερβολές της εποχής, διέλυσε το συγκρότημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, αν και τα μέλη του θα ανασυγκροτούνταν σποραδικά με την πάροδο των χρόνων τόσο σε επίπεδο ηχογραφήσεων όσο και περιοδειών.

Η πιο σταθερή συνεργασία του Crosby ήταν με τον Nash: το δίδυμο ηχογραφούσε και περιόδευε τακτικά μέχρι τη νέα χιλιετία.

Αν και ποτέ δεν ήταν ο βασικός τραγουδοποιός ούτε στους Byrds ούτε στους CSN&Y, ο David Crosby ήταν αναπόσπαστο μέρος πολλών επιτυχιών των δύο αυτών συγκροτημάτων.

Αποτελώντας την ηδονιστική προσωποποίηση του lifestyle της δεκαετίας του ’60, του σεξ, των ναρκωτικών και του rock ‘n’ roll, ο David Crosby πάλεψε με τον εθισμό για πολλά χρόνια.

Η συνταρακτική σύλληψή του το 1982 στο Τέξας με κατηγορίες περί κατοχής ναρκωτικών και όπλων είχε αποτέλεσμα την πεντάμηνη φυλάκισή του το 1986.

Καταβεβλημένος από πολλά χρόνια κατάχρησης κοκαΐνης και αλκοόλ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος το 1994.

Αν και δεν επέστρεψε ποτέ στη δημοτικότητα των πρώτων ετών της καριέρας του, οDavid Crosby συνεχίζει να ηχογραφεί και να κάνει περιοδείες με επιτυχία μέχρι και τη δεκαετία του 2000.

Ο David Crosby συνέχισε τη σόλο καριέρα του με τους δίσκους «Oh Yes I Can» (Νο. 104, 1989) και «Thousand Roads» (Νο. 133, 1993).

Η πιο ασυνήθιστη συνεργατική προσπάθειά του, το συγκρότημα CPR, ιδρύθηκε το 1996, αφού επανενώθηκε με τον γιο του, τον πιανίστα James Raymond, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1962 και είχε δοθεί για υιοθεσία από τη μητέρα του μετά από μία σύντομη σχέση με τον Crosby.

Το συγκρότημα, στο οποίο συμμετείχε επίσης ο κιθαρίστας Jeff Pevar, κυκλοφόρησε ανεξάρτητα τέσσερα άλμπουμ από το 1998 έως το 2001.

Ο Crosby επέστρεψε στην υποκριτική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και εμφανίστηκε στο «The John Larroquette Show» και στο «Roseanne» και στις ταινίες «Hook» και «Thunderheart». Έδωσε επίσης τη φωνή του σε δύο επεισόδια της σειράς κινουμένων σχεδίων «The Simpsons».

Οι Crosby and Nash κυκλοφόρησαν ένα κοινό άλμπουμ το 2004, ενώ η τελευταία σόλο δισκογραφική δουλειά του David Crosby ήταν το «Croz», κυκλοφόρησε το 2014.

Μαζί με τον Carl Gottlieb, έγραψε δύο απομνημονεύματα, το «Long Time Gone» (1988) και το «Since Then: Πώς επέζησα από τα πάντα και έζησα για να τα διηγηθώ» (2007). Το 2000 κυκλοφόρησε μαζί με τον David Bender το «Stand and Be Counted», μία ιστορία του ακτιβισμού στη μουσική.

Ο David Crosby εντάχθηκε δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, ως μέλος των Byrds (1991) και των Crosby, Stills & Nash (1997).