Πέθανε ο Carmelo La Bionda των La Bionda, από τους εφευρέτες της ιταλικής ντίσκο

Μαζί με τον αδερφό του Michelangelo, ο Carmelo θεωρείται από τις βασικές μορφές στην ανάπτυξη της Ιταλικής ντίσκο.

Ένας από τους πρώτους δημιουργούς της Italo disco, ο Carmelo La Bionda, πέθανε σε ηλικία 73 ετών μετά από έναν χρόνο μάχης με τον καρκίνο.

Οι αδερφοί La Bionda έκαναν γενιές και γενιές να χορεύουν, με το «One For You, One For Me», η μεγαλύτερή τους παγκόσμια επιτυχία να χορεύεται μέχρι σήμερα. Επίσης είναι αυτοί που ανακάλυψαν τους Righeira, «Vamos a la playa» αλλά και την Amanda Lear.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ansa, ο Carmelo έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου (5 Νοεμβρίου) στο σπίτι του στο Μιλάνο. Η κηδεία έγινε χθες Τρίτη 8 Νοεμβρίου στην εκκλησία Santa Barbara του San Donato στο Μιλανο.

Με μια δημοσίευση στο Facebook, ο γιος του Francesco Paolo, ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου. «Ο Carmelo μας άφησε σήμερα για να συμμετάσχει στη μεγάλη συναυλία στον παράδεισο. Σε αγαπάμε για πάντα Carmelo».

Μαζί με τον αδερφό του Michelangelo La Bionda, θεωρείται ένας από τους εφευρέτες της Ιταλικής ντίσκο και βασικό πρόσωπο στην ανάπτυξη του κινήματος της ιταλικής χορευτικής μουσικής.

Τα αδέρφια γεννήθηκαν στη Ράμακα (επαρχία της Κατάνια) της Σικελίας, πριν μετακομίσουν στο Μιλάνο όταν ήταν παιδιά, το 1954.

Έκαναν το ντεμπούτο τους ως τραγουδοποιοί με το «Primo sole, primo fiore», τραγούδι που παρουσίασε το ποπ συγκρότημα Ricchi e Poveri στο Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Βενετία το 1970. Η επιτυχία ήρθε όταν σχημάτισαν το γκρουπ D.D. Sound (Disco Delivery Sound), γνωστό για τα hit singles «Disco Bass», «Burning Love» και «1,2,3,4…Gimme Some More»

Το duo κυκλοφόρησε επίσης δίσκους ως La Bionda, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού ομότιτλου άλμπουμ το 1978 – με κομμάτια όπως τα «Sandstorm», «I Wanna Be Your Lover» και το «One For You, One For Me».

Το κομμάτι τους «There for Me», από το προαναφερθέν άλμπουμ έχει διασκευαστεί από αρκετούς καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Sarah Brightman & Josh Groban, Paul Potts και Patty Pravo. Ο Carmelo και ο Michelangelo θα συνέχιζαν να μοιράζονται μουσική μέχρι το 1998, όταν κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους La Bionda άλμπουμ «In Beatween».

Ο Johnson Righeira, του italo disco duo Righeira, που παρήγαγαν και υποστήριζαν οι αδερφοί La Bionda, απέτισε φόρο τιμής στο Facebook γράφοντας: «Τόσο τρομερά νέα… Δεν ξέρω πού θα με είχε οδηγήσει η ζωή χωρίς να συναντήσω αυτόν και τον Michelangelo».

Αξίζει ν’ αναφερθεί πως La Bionda φέρουν την υπογραφή τους σε soundtrack για πολλές ταινίες που σκηνοθέτησαν οι Sergio και Bruno Corbucci, συμπεριλαμβανομένων των Super Fuzz (1980), Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981), με πρωταγωνιστές τους Bud Spencer και Terence Hill, My Darling, My Dearest (1981). ), Cat and Dog (1983), A tu per tu (1984), Miami Supercops (1985) και Roba da ricchi (1987), καθώς και Virtual Weapon (1997), σε σκηνοθεσία Antonio Margheriti.

R.I.P Carmelo.