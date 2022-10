Πέθανε ο Carlos Marín των Il Divo σε ηλικία 53 ετών

Ο τραγουδιστής Carlos Marín των Il Divo πέθανε σε ηλικία 53 ετών.

Ο θάνατος του τραγουδιστή ανακοινώθηκε την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες αφότου μεταφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μάντσεστερ της Αγγλίας και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας με αδιευκρίνιστη ασθένεια.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Τα τρία εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος, Urs Bühler, David Miller και Sébastien Izambard, ανάρτησαν στο Twitter ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής: «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε ότι ο φίλος και συνεργάτης μας, Carlos Marín, απεβίωσε. Θα λείψει στους φίλους, στην οικογένεια και στους θαυμαστές του. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλη φωνή ή πνεύμα σαν τον Carlos».

«Για 17 χρόνια οι τέσσερίς μας κάναμε μαζί αυτό το απίστευτο ταξίδι των Il Divo και θα μας λείψει ο αγαπημένος μας φίλος. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε η όμορφη ψυχή του να αναπαυθεί εν ειρήνη. Με αγάπη, David, Sebastien και Urs», πρόσθεσαν.

Οι Il Divo Είχαν ήδη αναβάλει τη συνέχεια της περιοδείας τους με την ελπίδα ότι ο Marín θα ανάρρωνε πλήρως.

Από τον επίσημο λογαριασμό των Il Divo στο Twitter ανακοινώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου ότι οι υπόλοιπες συναυλίες του συγκροτήματος για αυτόν τον μήνα αναβλήθηκαν «λόγω ασθένειας» και την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου ότι ο Marín εισήχθη στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να γνωστοποιηθεί η αιτία σε καμία από τις δύο ανακοινώσεις.

Οι Il Divo, το συγκρότημα «popera» που δημιούργησε ο παραγωγός και κριτής διαγωνισμών τραγουδιού Simon Cowell το 2004, αποτελείτο από τον γεννημένο στις ΗΠΑ Miller, τον Buhler από την Ελβετία, τον Izambard από τη Γαλλία και τον Marín, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ισπανία.

Η ιδέα του συγκροτήματος ήταν ουσιαστικά ένα boy band για τους φανατικούς της pop – όπερας, με φωτογενή μέλη που φορούσαν όμορφα σχεδιασμένα κοστούμια και τραγουδούσαν μελοδραματικά τραγούδια που άγγιζαν τις καρδιές.

Εκτός από τον Izambard, τα υπόλοιπα µέλη του συγκροτήματος είχαν λάβει κλασική εκπαίδευση.

