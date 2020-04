Πέθανε ο Bill Withers, ο τραγουδιστής του «Ain’t No Sunshine»

Ήταν 81 ετών και αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδία του. Είχε αποσυρθεί από τη σκηνή τη δεκαετία του 1980. Για τον Questlove, ήταν το πιο κοντινό στον Bruce Springsteen είχαν οι αφροαμερικανοί.

Πέθανε ο Bill Withers. Ο σπουδαίος τραγουδιστής της soul και ο ερμηνευτής επιτυχιών όπως του «Ain’t No Sunshine» και «Lean On Me», ήταν 81 ετών και έπασχε από σοβαρά καρδιακά προβλήματα.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του λατρεμένου και αφοσιωμένου πατέρα και συζύγου μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Έζησε μια διακριτική ζωή, κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του, όμως η μουσική του ανήκει σε όλον τον κόσμο. Σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο, προσευχόμαστε η μουσική του να δώσει λίγη παρηγοριά και να ψυχαγωγήσει τους θαυμαστές του όσο θα φροντίζουν εκείνους που αγαπούν».

Ο καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε οκτώ άλμπουμ πριν αποσυρθεί από τη σκηνή το 1985, έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο της μουσικής και γενικότερα στον αμερικανικό ποπ πολιτισμό. «Ο τελευταίος συνηθισμένος αφροαμερικανός», τον είχε χαρακτηρίσει ο Questlove σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2015. «Ο Bill Withers είναι το πιο κοντινό στον Bruce Springsteen που έχουμε οι αφροαμερικανοί».

Γεννημένος στη Βιρτζίνια το 1938, ο Bill Withers έγραψε τo «Ain’t No Sunshin» αφού είδε την ταινία του Blake Edwards το 1962 με πρωταγωνιστή τον Jack Lemmon, «Days of Wine and Roses» (Μέρες Κρασιού και Λουλουδιών στα Ελληνικά). Το ηχογράφησε με τον παραγωγό και πληκτρά Booker T. Jones, τον μπασίστα Donald “Duck” Dunn, τον ντράμερ Al Jackson και τον Stephen Stills στην κιθάρα. Ήταν η πρώτη του επιτυχία. Κυκλοφόρησε το 1971 και στο πρώτο του άλμπουμ «Just As I Am».

Όταν το 2005 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2005, είπε: «Ξέρετε, το στίχο του τραγουδιού του Billy Joel που λέει “ακόμα κι αν είναι παλιά σκουπίδια είναι πάντα rock’n’roll για μένα;” Λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπώ την κατηγορία των παλαιών σκουπιδιών».

Ο Bill Withers είχε τιμηθεί με τρία βραβεία Grammy.