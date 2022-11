Aaron Carter: Πέθανε ο τραγουδιστής και αδελφός του Nick Carter των Backstreet Boys

Ο Aaron Carter αντιμετώπιζε προβλήματα με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια.

Ο Aaron Carter, ο pop τραγουδιστής που κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του το 1997 σε ηλικία εννέα ετών και αδελφός του Nick Carter των Backstreet Boys, πέθανε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου σε ηλικία 34 ετών.

Ο Carter βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του σπιτιού στο Palmdale της Καλιφόρνια.

Η Alejandra Parra, βοηθός του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί έλαβαν στις 10:58 π.μ. τοπική ώρα μία κλήση σχετικά με έναν ύποπτο θάνατο στην κατοικία του Carter στο οικοδομικό τετράγωνο 42000 της Valley Vista Drive.

Η Parra δήλωσε ότι στο σπίτι βρέθηκε «ένα νεκρό άτομο», χωρίς να επιβεβαιώνει την ταυτότητά του.

«Με μεγάλη μας λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ο Aaron Carter βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Palmdale της Καλιφόρνια», δήλωσε εκπρόσωπός του.

«Η οικογένειά του έχει ειδοποιηθεί και θα μεταβεί αεροπορικώς στο Λος Άντζελες. Ο Aaron δούλεψε πολύ σκληρά προς το τέλος της ζωής του για να ανακάμψει, να γίνει καλός πατέρας και να επανορθώσει με την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Ο Aaron Carter υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ξεκίνησε να ανοίγει τις συναυλίες των Backstreet Boys το 1997.

Το πρώτο του άλμπουμ, που είχε τίτλο το όνομά του και περιείχε την επιτυχία «Crush On You», έγινε χρυσό τον Δεκέμβριο του 1997, εκτοξεύοντάς τον σε νεαρή ηλικία.

Το δεύτερο άλμπουμ του Carter, «Aaron’s Party (Come and Get It)», κυκλοφόρησε το 2000 και περιείχε επιτυχίες όπως το «That’s How I Beat Shaq» και το «I Want Candy».

Το άλμπουμ έγινε τριπλά πλατινένιο, με τον έφηβο Aaron Carter να ανοίγει στη συνέχεια τις περιοδείες της Britney Spears και των Backstreet Boys. Επίσης, συμμετείχε σε σειρές του Nickelodeon και του Disney Channel, όπως το «Lizzie McGuire» και το «All That!».

Ακολούθησαν δύο ακόμη άλμπουμ: Το «Oh Aaron» το 2001 και το «Another Earthquake!» το 2002.

Ο Aaron Carter πρωταγωνίστησε επίσης μαζί με τα αδέλφια του στη βραχύβια ριάλιτι σειρά «House of Carters» στο E! και εμφανίστηκε στον ρόλο του Jojo στην παράσταση «Seussical the Musical» στο Μπρόντγουεϊ.

Επέστρεψε στη μουσική το 2016 με το single «Fool’s Gold», πριν κυκλοφορήσει το πέμπτο άλμπουμ του, «Love», το 2018.

Ο Aaron Carter είχε γίνει μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα τα τελευταία χρόνια.

Το 2019, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με πολλαπλά προβλήματα ψυχικής υγείας σε μία συνέντευξη στο Entertainment Tonight το 2019 σχετικά με τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο αδελφός του, ο Nick Carter των Backstreet Boys, ζήτησε και έλαβε περιοριστικά μέτρα εναντίον του.

Τον Σεπτέμβριο, ο Aaron Carter εισήχθη για πέμπτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης με την ελπίδα να ανακτήσει την επιμέλεια του 10 μηνών τότε γιου του, Prince.

Ο Carter και η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Melanie Martin, έχασαν την επιμέλεια λόγω των κατηγοριών περί ενδοοικογενειακής βίας και ανησυχιών για τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο Aarton Carter ήταν το τρίτο μικρότερο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς του, με πιο γνωστό αναμφίβολα το πρώτο παιδί του Robert Carter και της Jane Elizabeth, τον Nick Carter των Backstreet Boys.

Η αδελφή τους Leslie Carter, η οποία γεννήθηκε το 1986 και ακολούθησε ομοίως καριέρα στη μουσική, πέθανε τον Ιανουάριο του 2012 σε ηλικία 25 ετών.