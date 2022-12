Πέθανε ο Maxi Jazz των Faithless – Ο τραγουδιστής του «God Is A DJ»

Ο Maxi Jazz των Faithless πέθανε την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου σε ηλικία 65 ετών, όπως επιβεβαίωσαν τα μέλη του συγκροτήματος μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Λυπούμαστε που ανακοινώνουμε ότι ο Maxi Jazz πέθανε χθες το βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τις ζωές μας με πάρα πολλούς τρόπους. Έδωσε σωστό νόημα και μήνυμα στη μουσική μας», έγραψαν σε σχετική ανάρτηση στο Facebook ο Rollo και η Sister Bliss.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσιτή. Ήταν τιμή και, φυσικά, πραγματική ευχαρίστηση που συνεργαστήκαμε μαζί του», συνέχισαν.

«Ήταν εξαιρετικός στιχουργός, DJ, βουδιστής, είχε υπέροχη σκηνική παρουσία, ήταν λάτρης των αυτοκινήτων, μιλούσε ατελείωτα, ήταν όμορφος άνθρωπος, είχε ηθικές αξίες και ήταν ιδιοφυΐα», τόνισαν.

Η Sister Bliss, γράφοντας στο Twitter, πρόσθεσε: «Στέλνω αγάπη σε όλους εσάς που μοιραστήκατε το μουσικό ταξίδι μας. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον». Επίσης, αποκάλυψε στο tweet της ότι ο Maxi Jazz πέθανε «ήρεμα στον ύπνο του».

Ο Maxi Jazz (κατά κόσμον Maxwell Fraser) γεννήθηκε στο Brixton της Αγγλίας το 1957 και άρχισε να εμφανίζεται ως DJ με το όνομα The Soul Food Cafe System το 1984, ενώ η The Soul Food Cafe Band υπέγραψε συμβόλαιο με την Tam Tam Records το 1989.

Το συγκρότημα στη συνέχεια εμφανίστηκε στο πλευρό των Jamiroquai, Soul II Soul και άλλων, και κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το «Original Groovejuice Vol. 1» το 1996. Ωστόσο, διαλύθηκαν λίγο αργότερα.

Το 1995, ο Maxi Jazz σχημάτισε τους Faithless μαζί με τους Rollo και Sister Bliss και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Reverence» το 1996. Το επόμενο άλμπουμ τους, το «Sunday 8pm» του 1998, ήταν υποψήφιο για το Mercury Music Prize, ενώ ανέδειξε επίσης το hit single «God Is A DJ» και χάρισε στο συγκρότημα μια υποψηφιότητα για το BRIT Award του Καλύτερου Βρετανικού Dance Act το 1999.

Το 2002, οι Faithless εμφανίστηκαν ως επικεφαλής του εμβληματικού Pyramid Stage του μουσικού φεστιβάλ «Glastonbury» με αφορμή το τρίτο τους άλμπουμ, «Outrospective», το οποίο είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα.

Η πολιτιστική δύναμή τους αποδείχθηκε για άλλη μια φορά το 2005, όταν η greatest hits συλλογή «Forever Faithless» του συγκροτήμαος έγινε τέσσερις φορές πλατινένια και αναδείχθηκε το dance άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις του 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δύναμή τους παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και στη συνέχεια, με τους Coachella να εμφανίζονται ως επικεφαλής του φεστιβάλ «Coachella» στην Καλιφόρνια το 2017 και να συνεργάζονται με ονόματα όπως η Cat Power και ο Robert Smith των The Cure στο πέμπτο άλμπουμ τους, «To All New Arrivals». Το 2020, μετά από ένα διάλειμμα επτά ετών, επέστρεψαν με τον έβδομο δίσκο τους, «All Blessed».

Το 2015, οι Faithless δημιούργησαν ένα νέο συγκρότημα με το όνομα Maxi Jazz & The E-Type Boys, στο οποίο ο Jazz τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα. Ο Maxi Jazz πραγματοποιούσε επίσης σποραδικά σόλο δισκογραφικά βήματα και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τα δικά του singles στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ενώ φέτος συνεργάστηκε με τους Vintage Culture στο «Commotion».

Το 2012, ο Maxi Jazz έγινε αναπληρωτής διευθυντής της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Crystal Palace, την οποία υποστήριζε σε όλη του τη ζωή. Ο σύλλογος έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα αποτίσει φόρο τιμής στον Jazz στον αγώνα που θα δώσει αυτή την εβδομάδα.

«Πενθούμε για την απώλεια του θρυλικού μουσικού Maxi Jazz, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Η ομάδα θα βγει στο γήπεδο με τη μουσική των Faithless την Boxing Day σε ένδειξη τιμής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Crystal Palace.

Ο Maxi Jazz ήταν επίσης το θέμα ενός πίνακα του Βρετανού καλλιτέχνη Joe Simpson, ο οποίος εκτέθηκε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Royal Albert Hall. Αφού συμπεριλήφθηκε στα επικρατέστερα έργα για το βραβείο BP Portrait Award, εκτέθηκε επίσης στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων της Βρετανίας.

We are mourning the loss of legendary musician Maxi Jazz, who has passed away at the age of 65.

The team will walk out to Faithless on Boxing Day in tribute. pic.twitter.com/zxLEkLwkMN

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 24, 2022