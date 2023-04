Πέθανε ο Mark Stewart των The Pop Group

Η μουσική των The Pop Group ενέπνευσε μία ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών.

Ο Mark Stewart, συνιδρυτής και τραγουδιστής του βρετανικού post-punk συγκροτήματος The Pop Group, πέθανε σε ηλικία 62 ετών.

Όταν ήταν ακόμα έφηβος, ο Mark Stewart δημιούργησε τους The Pop Group μαζί με τον κιθαρίστα John Waddington, τον μπασίστα Simon Underwood, τον κιθαρίστα/σαξοφωνίστα Gareth Sager και τον ντράμερ Bruce Smith.

Αναδυόμενοι από τις στάχτες του πρώτου κύματος του punk rock, οι The Pop Group μετέφεραν το συγκεκριμένο είδος σε μια πολύ πιο ποικιλόμορφη κατεύθυνση, ακολουθώντας μία εκρηκτική συγχώνευση από punk, dub, free jazz και funk.

Η αιτία θανάτου του Mark Stewart δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι αυτήν τη στιγμή.

«Ο Mark ήταν το πιο εκπληκτικό μυαλό της γενιάς μου, ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε σε δήλωσή του ο Gareth Sager των The Pop Group.

«Σ’ ευχαριστώ, αδελφέ μου», ανέφερε ο καλλιτέχνης της dub και ένας από τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Stewart, Adrian Sherwood. «Ήσουν η μεγαλύτερη μουσική επιρροή στη ζωή μου και στην ευρύτερη οικογένειά μας θα μας λείψεις πάρα, μα πάρα πολύ. Αγάπη για πάντα», πρόσθεσε.

Οι The Pop Group κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ – το «Y» το 1979 και το «For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?» το 1980 – πριν διαλυθούν το 1981.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, οι Mark Stewart, Gareth Sager και Bruce Smith έδωσαν νέα ζωή στους The Pop Group.

Αφού επανενώθηκαν για μία περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015, το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο με τον παραγωγό Paul Epworth για το πρώτο άλμπουμ του μετά από 35 χρόνια, «Citizen Zombie».

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν μία πιο εκτεταμένη περιοδεία για την επανένωσή τους, η οποία διήρκεσε μεγάλο μέρος του 2016 και του 2017.

Η μουσική των The Pop Group ενέπνευσε μία ολόκληρη γενιά μουσικών, συμπεριλαμβανομένων των Nine Inch Nails, Sonic Youth και Primal Scream.

Ο Nick Cave, αφού παρακολούθησε μία συναυλία των The Pop Group, την περιέγραψε ως «μια από εκείνες τις στιγμές που νιώθεις τα γρανάζια του μυαλού σου να αλλάζουν και η ζωή σου να αλλάζει ανεπανόρθωτα για πάντα».

Ο Mark Stewart κυκλοφόρησε επίσης διάφορους σόλο δίσκους και συνεργάστηκε με τους Trent Reznor, Massive Attack, Tricky, Richard Hell και The Bug.

Το 2013 έγραψε και συμμετείχε στο τραγούδι «Culturecide» των Primal Scream από το άλμπουμ τους «More Light» και το 2014 έκανε την παραγωγή και τα φωνητικά στο «Shame & Pain», ένα τραγούδι στο οποίο συμμετείχε ο Thurston Moore και που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Jeffrey Lee Pierce Sessions Project».

Το τελευταίο άλμπουμ του Mark Stewart ήταν το «VS» που κυκλοφόρησε το 2022.