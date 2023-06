Πέθανε ο John Waddington των The Pop Group

Ο John Waddington είναι το δεύτερο μέλος των The Pop Group που φεύγει από τη ζωή σε δύο μήνες.

Πέθανε σε ηλικία ο 63 ετών ο John Waddington, ιδρυτικός μέλος και κιθαρίστας του σπουδαίου post-punk συγκροτήματος The Pop Group.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου του John Waddington δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο John Waddington είναι το δεύτερο μέλος των The Pop Group που φεύγει από τη ζωή σε δύο μήνες. Στις 21 Απριλίου πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Mark Stewart.

Οι The Pop Group σχηματίστηκαν το 1977 στο Μπρίστολ της Αγγλίας και κυκλοφόρησαν το ριζοσπαστικό πρώτο άλμπουμ τους, «Y», την ίδια χρονιά.

Με επικεφαλής τον Mark Stewart, το συγκρότημα συνδύαζε ντανταϊστικούς στίχους και αγκίτ-προπ κατά της Μάργκαρετ Θάτσερ με avant-garde μουσικές συνθέσεις που διεύρυναν τον punk ήχο της εποχής.

Τα φρενήρη riffs των The Pop Group και η παραγωγή του θρύλου της reggae Dennis Bovell ένωσαν την dub και τη funk και δημιούργησε ένα ύφος που χαρακτήρισε την εποχή του post-punk και επηρέασε συγκρότημα όπως οι Liars, που αναβίωσαν το dance-punk στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το 1980, οι The Pop Group κυκλοφόρησαν το εξίσου τολμηρό – και πιο απροκάλυπτα πολιτικό – άλμπουμ «How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?» μέσω της Rough Trade, λίγο πριν διαλυθούν.

Στη συνέχεια, ο Mark Stewart συνεργάστηκε με τον dub παραγωγό Adrian Sherwood για τη δημιουργία του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ «Learning To Cope With Cowardice» που κυκλοφόρησε το 1983.

Ο John Waddington δεν έλαβε μέρος στις επόμενες επανενώσεις των The Pop Group.

Το 1981 συμμετείχε στο πρώτο άλμπουμ των Maximum Joy, με τίτλο «Station MXJ», στο οποίο ήταν επίσης παραγωγός ο Adrian Sherwood, και έπαιξε κιθάρα στους δίσκους των New Age Steppers και Judy Nylon την ίδια δεκαετία.

Στην ανακοίνωσή τους, οι The Pop Group ανέφεραν ότι ο John Waddington ήταν «μουσικός με επιρροή και σημαντικό μέλος του συγκροτήματος» και πρόσθεσαν: «Η ενέργεια και η φιλία του θα μας λείψουν πολύ και η αξέχαστη μουσική δεξιοτεχνία του θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας».