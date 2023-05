Πέθανε η Tina Turner σε ηλικία 83 ετών

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής – Πέθανε η βασίλισσα του rock ‘n’ roll Tina Turner.

Η Tina Turner, η φλογερή φωνή που ξεπέρασε την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και την αμφισβήτηση της βιομηχανίας για να αναδειχθεί σε μια από τις πιο αγέρωχες και συναρπαστικές τραγουδίστριες της rock και της soul, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 83 ετών.

«Η Tina Turner, η “βασίλισσα του rock ‘n’ roll” πέθανε γαλήνια σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

«Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», σημειώνεται.

Η Tina Turner γεννήθηκε με το όνομα Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου 1939 και μεγάλωσε στο Nutbush του Τενεσί, μία αγροτική περιοχή στην κομητεία Haywood, στην οποία αναφέρεται το τραγούδι της «Nutbush City Limits».

Η εμβληματική τραγουδίστρια υπέφερε από αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, καθώς έπασχε από καρκίνο, είχε υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε παρουσιάσει νεφρική ανεπάρκεια.

Η Tina Turner έγινε για πρώτη φορά γνωστή ως μία από τις τραγουδίστριες που έκαναν φωνητικά στο συγκρότημα The Kings of Rhythm του πρώην συζύγου της Ike Turner.

Σύντομα έγινε η frontman του συγκροτήματος και το ζευγάρι σχημάτισε το ντουέτο Ike & Tina Turner, τα οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια «Fool In Love» και «It’s Gonna Work Out Fine» στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Αλλά η σωματική και ψυχολογική κακοποίηση του Ike είχε αρχίσει να την καταβάλλει.

Ο Ike Turner ήταν εκείνος που της άλλαξε το όνομα – και από το Anna Mae Bullock την έκανε Tina Turner – μία απόφαση που πήρε εν αγνοία της, σε ένα από τα παραδείγματα της ελεγκτικής συμπεριφοράς του.

Η Tina Turner αναφέρθηκε στα ψυχολογικά τραύματα που υπέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους στην αυτοβιογραφία της, «My Love Story» (2018), στην οποία παρομοίασε τις σεξουαλικές επαφές με τον πρώην σύζυγό της με «μια μορφή βιασμού».

«Χρησιμοποίησε τη μύτη μου ως σάκο του μποξ τόσες πολλές φορές που μπορούσα να γευτώ το αίμα να τρέχει στο λαιμό μου όταν τραγουδούσα», έγραψε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση.

Όταν ξέφυγε από τον κακοποιητή της, η Tina Turner έχτισε από την αρχή την καριέρα της και έγινε μία από τις μεγαλύτερες pop και rock σταρ των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με επιτυχίες όπως τα «Let’s Stay Together», «Steamy Windows», «Private Dancer», «I Don’t Wanna Fight» και «It Takes Two», αλλά και το «GoldenEye» για την ομώνυμη ταινία του James Bond.

Η Tina Turner πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Mad Max Beyond Thunderdome» το 1985, στην οποία ακούστηκε μία άλλη επιτυχία της, το «We Don’t Need Another Hero», και στη ροκ όπερα «Tommy» των The Who το 1975 στον ρόλο της Acid Queen.

Κατά τη διάρκειας της καριέρας της, η Tina Turner κέρδισε οκτώ βραβεία Grammy και εντάχθηκε δύο φορές στο Rock & Roll Hall of Fame: για πρώτη φορά με το ντουέτο Ike & Tina Turner το 1991 και ως σόλο καλλιτέχνης το 2021.

Το Rock & Roll Hall of Fame σημείωσε το 2021 ότι η Tina Turner «διεύρυνε την κάποτε περιορισμένη ιδέα για το πώς μία μαύρη γυναίκα θα μπορούσε να κατακτήσει μία σκηνή και να είναι ταυτόχρονα μία δυναμική και μία πολυδιάστατη ύπαρξη».

Βρήκε την ευτυχία με τον δεύτερο σύζυγό της, τον Γερμανό Erwin Bac, ο οποίος ήταν στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας. Είχαν σχέση από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και παντρεύτηκαν το 2013.

Το ζευγάρι ζούσε στην Ελβετία, με την Tina Turner να παίρνει την ελβετική υπηκοότητα. Ο Erwin Bac δώρισε ένα από τα νεφρά του το 2017, όταν η τραγουδίστρια διαγνώστηκε με νεφρική ανεπάρκεια.

Το 2018, ο μεγαλύτερος γιος της, Craig, αυτοκτόνησε σε ηλικία 59 ετών. Πατέρας του ήταν ο πρώην μουσικός της Tike Turner, Raymond Hill.

Ο δεύτερος γιος της, ο Ronnie, του οποίου πατέρας ήταν ο Ike Turner, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2022 σε ηλικία 62 ετών. Η Tina Turner είχε επίσης δύο υιοθετημένους γιους, τον Ike Jr και τον Michael, παιδιά του Ike Turner από προηγούμενη σχέση του.