Πέθανε σε ηλικία 39 ετών η Sarah Harding των Girls Aloud

Η τραγουδίστρια των Girls Aloud γνώριζε ότι είχε λίγους μήνες ζωής.

Η Sarah Harding, μέλος του κορυφαίου βρετανικού pop συγκροτήματος Girls Aloud, πέθανε το πρωί της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 39 ετών. Έπασχε από καρκίνο του μαστού, ο οποίος είχε εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματός της.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η μητέρα της Sarah, Marie, η οποία έγραψε στο Instagram: «Με βαθύ σπαραγμό μοιράζομαι σήμερα την είδηση ότι η πανέμορφη κόρη μου Sarah έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε τη μάχη της Sarah με τον καρκίνο και ότι πάλεψε τόσο δυνατά από τη στιγμή της διάγνωσής της μέχρι την τελευταία της μέρα. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί».

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ευγενική υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Σήμαινε τα πάντα για τη Sarah και της έδωσε μεγάλη δύναμη και παρηγοριά να ξέρει ότι την αγαπούν», συνέχισε.

«Ξέρω ότι δεν θα ήθελε να τη θυμούνται για τον αγώνα της ενάντια σε αυτή τη φρικτή ασθένεια, ήταν ένα φωτεινό λαμπερό αστέρι και ελπίζω ότι έτσι θα τη θυμούνται», κατέληξε.

Πολλοί ήταν οι αστέρες της βρετανικής pop που έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους για την απώλεια της Sarah Harding.

Η Geri Halliwell των Spice Girls, έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Sarah Harding. Θα σε θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έδωσες στον κόσμο».

Ο Martin Kemp των Spandau Ballet ανέφερε: «Τόσο θλιβερό, η καρδιά μου συμπάσχει με όλους τους φίλους και την οικογένειά σου και όλους τους θαυμαστές σου».

Τον Αύγουστο του 2020 αποκαλύφθηκε ότι η Σάρα Χάρντινγκ έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η ίδια έγραψε στην αυτοβιογραφία της «Hear Me Out», που εκδόθηκε νωρίτερα φέτος, ότι οι γιατροί της είπαν τον Δεκέμβριο ότι τα περασμένα Χριστούγεννα ήταν πιθανότατα τα τελευταία της.

«Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα επερχόμενα Χριστούγεννα θα ήταν πιθανότατα τα τελευταία μου. Δεν θέλω ακριβή πρόγνωση. Δεν ξέρω γιατί κάποιος θα ήθελε κάτι τέτοιο», έγραψε.

«Η άνεση και το να νιώθω όσο το δυνατόν λιγότερο πόνο είναι το σημαντικότερο για μένα τώρα. Είμαι σε ένα στάδιο που δεν ξέρω πόσοι μήνες μου απομένουν. Ποιος ξέρει, ίσως τους εκπλήξω όλους, αλλά έτσι βλέπω τα πράγματα», σημείωσε.

Το πενταμελές συγκρότημα Girls Aloud σχηματίστηκε το 2002 και σημείωσε θεαματική επιτυχία, έχοντας μεταξύ άλλων στο ενεργητικό του τέσσερα No.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το «Sound of the Underground», μια διασκευή του «I’ll Stand By You» των Pretenders, μια διασκευή του «Walk This Way» των Aerosmith με τις Sugababes και το, βραβευμένο με BRIT Award, «The Promise».

Οι Girls Aloud ήταν ενεργές από το 2002-09 και επανενώθηκαν το 2012-13. Συνολικά είχαν 21 επιτυχίες που ανέβηκαν στο Top 10, με τελευταία το «Something New» του 2012.

Το γυναικείο συγκρότημα κυκλοφόρησε πέντε studio albums, τα οποία έγιναν όλα τουλάχιστον πλατινένια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το τελευταίο, το «Out of Control» του 2008, να κατακτά την κορυφή των charts. Επίσης, κυκλοφόρησαν δύο συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, δύο live albums και ένα άλμπουμ με remixes.

Οι πωλήσεις των singles και των albums τους στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασαν συνολικά τα οκτώ εκατομμύρια, ενώ το 2008 ανακηρύχθηκαν από τη βρετανική Επίσημη Εταιρεία Charts (Official Chart Company) ως το γυναικείο συγκρότημα με τις υψηλότερες πωλήσεις εκείνης της δεκαετίας.