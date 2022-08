Olivia Newton-John: Πέθανε η πρωταγωνίστρια του «Grease» και τραγουδίστρια του «Physical»

Η Olivia Newton-John έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού από το 1992.

Η Olivia Newton-John, αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για το ρόλο της Sandy Olsson στο μιούζικαλ «Grease» και για επιτυχίες όπως το «Physical» του 1981, πέθανε τη Δευτέρα 8 Αυγούστου σε ηλικία 73 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η επίσημη σελίδα της στο Facebook.

«Η Olivia Newton-John (73) απεβίωσε γαλήνια στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης στιγμής», αναφέρεται.

«Η Olivia υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για πάνω από 30 χρόνια μιλώντας για την ιστορία της με τον καρκίνο του μαστού», τονίζει η ανακοίνωση.

«Η θεραπευτική έμπνευση που έδινε και η πρωτοποριακή εμπειρία της με τη φυτική ιατρική συνεχίζεται με το Olivia Newton-John Foundation Fund, αφιερωμένο στην έρευνα σχετικά με τη φυτική ιατρική και τον καρκίνο. Αντί λουλουδιών, η οικογένεια ζητά να γίνουν δωρεές στη μνήμη της στο Olivia Newton-John Foundation Fund (ONJFoundationFund.org)», προσθέτει η ανάρτηση.

Ο John Travolta, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με την Olivia Newton-John στο «Grease», έγραψε στο Instagram: «Αγαπημένη μου Olivia, έκανες τις ζωές όλων μας τόσο πολύ καλύτερες. Η επίδρασή σου ήταν απίστευτη. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Θα σε δούμε στο τέλος του δρόμου και θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί. Είμαι δικός σου από τη στιγμή που σε είδα και θα είμαι για πάντα!».

Η καριέρα της στη μουσική

Η Olivia Newton-John γεννήθηκε στην Αγγλία το 1948 και μετακόμισε με την οικογένειά της στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις αρχές της δεκαετίας του ’50, όταν ήταν 5 ετών.

Η καριέρα της στο χώρο της ψυχαγωγίας ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα έφηβη. Δημιούργησε το δικό της γυναικείο συγκρότημα, τις Sol 4, έκανε περιοδείες σε στρατιωτικές βάσεις και κλαμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη με τη φίλη της Pat Carroll και αναδείχθηκε νικήτρια στο δημοφιλές αυστραλιανό talent show «Sing, Sing, Sing».

Η Olivia Newton-John ηχογράφησε το πρώτο της single για την Decca Records το 1966 και πέντε χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ, «If Not For You», το οποίο περιλάμβανε μια επιτυχημένη διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού που έγραψε ο Bob Dylan.

Παρά τις πρώτες αυτές επιτυχίες, η Olivia Newton-John δεν κατάφερε να εδραιωθεί αμέσως στον χώρο της μουσικής, καθώς ακροβατούσε μεταξύ της country και της pop.

Το 1973, ωστόσο, βρήκε την τέλεια ισορροπία με το «Let Me Be There», μια επιτυχία που βρέθηκε στο Top 10 τόσο των country όσο και των pop charts και χάρισε στην Olivia Newton-John το πρώτο της βραβείο Grammy (για την Καλύτερη Γυναικεία Country Ερμηνεία) και ένα βραβείο από την Ακαδημία της Country Music για την πιο υποσχόμενη τραγουδίστρια.

Η επόμενη χρονιά ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τη Newton-John. Το 1974 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση με το «Long Live Love», την ίδια χρονιά που την πρώτη θέση κέρδισαν οι ABBA.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε την πρώτη της Νο. 1 επιτυχία στις ΗΠΑ. με το «I Honestly Love You», το οποίο κέρδισε δύο βραβεία Grammy, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και την Καλύτερη Pop Γυναικεία Ερμηνεία το 1975.

Η Olivia Newton-John συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, απολαμβάνοντας επίσης μια από τις πιο κομβικές στιγμές της καριέρας της, αλλά και της ιστορίας της pop κουλτούρας γενικότερα.

Η κινηματογραφική διασκευή του επιτυχημένου μιούζικαλ «Grease» του Broadway σημείωσε τεράστια επιτυχία το 1978, ενώ το soundtrack της ταινίας ήταν ένα από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς, με επίκεντρο το No. 1 τραγούδι «You’re The One That I Want» που ερμήνευσαν η Olivia Newton-John και ο John Travolta.

Η Olivia Newton-John ασπάστηκε πλήρως τη νέα εικόνα της καθώς έμπαινε στη δεκαετία του 1980.

Το 1981, η Olivia Newton-John κυκλοφόρησε την πιο καθοριστική επιτυχία για την καριέρα της με το «Physcial», ένα pop διαμάντι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τρέλα της γυμναστικής της δεκαετίας του ’80.