Lisa Marie Presley: Πέθανε σε ηλικία 54 ετών η κόρη του Elvis Presley

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η Lisa Marie Presley.

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών η Lisa Marie Presley, το μοναδικό παιδί του Elvis Presley και της Priscilla Presley, η οποία ακολούθησε καριέρα και στη μουσική.

Η Lisa Marie Presley μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Πέμπτη αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της στο Calabasas της Καλιφόρνια, μόλις δύο ημέρες αφότου παρευρέθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου στις Χρυσές Σφαίρες 2023 μαζί με τη μητέρα της Priscilla Presley.

Ο πρώην σύζυγός της, Danny Keough, ζούσε μαζί της και της έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση πριν φτάσουν οι διασώστες και καταφέρουν να της επαναφέρουν τον σφυγμό.

Ως το μοναχοπαίδι ενός από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο, η Lisa Marie Presley έζησε το διαζύγιο των γονιών της σε ηλικία 5 ετών, τον θάνατο του πατέρα της σε ηλικία 9 ετών και μία περίοδο χρήσης ναρκωτικών πριν ασπαστεί τη Σαηεντολογία.

Δήλωσε στο «Playboy» ότι ο σύντροφος της μητέρας της είχε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της, και ήταν μόνιμο σημείο αναφοράς στις σκανδαλοθηρικές εφημερίδες για τον γάμο της με τον Michael Jackson και έναν πολύ πιο σύντομο γάμο με τον Nicolas Cage.

Η Lisa Marie Presley γεννήθηκε ακριβώς εννέα μήνες μετά τον γάμο του Elvis Presley με την Priscilla Beaulieu, η οποία γνώρισε τον βασιλιά του rock ‘n roll σε ηλικία 14 ετών και αργότερα συμμετείχε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές μετά το διαζύγιο του διάσημου ζευγαριού.

Κληρονόμησε την έπαυλη του Elvis Presley, την Graceland, μετά τον θάνατο του πατέρα, του παππού και της προγιαγιάς της και στη συνέχεια κληρονόμησε ολόκληρη την περιουσία του Elvis όταν έγινε 25 ετών. Ωστόσο, πούλησε το 85% της περιουσίας, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι έφτανε τα 100 εκατομμύρια δολάρια όταν την κληρονόμησε, στην Industrial Media το 2005, αλλά διατήρησε τον έλεγχο της Graceland.

Η Lisa Marie Presley κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, με τίτλο «To Whom It May Concern», το 2003. Το άλμπουμ αυτό ανέδειξε την επιτυχία «Lights Out» και έγινε χρυσό σημειώνοντας πωλήσεις άνω των 500.000 άλμπουμ.

Στο δεύτερο άλμπουμ της, «Now What», συνυπέγραψε 10 τραγούδια και συμπεριέλαβε μία διασκευή του «Here Today and Gone Tomorrow» των Ramones. Και τα δύο άλμπουμ, που κυκλοφόρησαν από την Capitol Records, έκαναν ντεμπούτο στο Top 10 του Billboard 200.

Ο roots rocker T Bone Burnett έκανε την παραγωγή του τρίτου άλμπουμ της, του αξιόλογου «Storm & Grace», που κυκλοφόρησε το 2012 από τη Republic Records, σε συνεργασία με την XIX Recordings του Simon Fuller.

Για την προώθηση του άλμπουμ, η Lisa Marie Presley ερμήνευσε το lead single, «You Ain’t Seen Nothin’ Yet», στα θρυλικά Sun Studios του Μέμφις, όπου ως γνωστόν ηχογραφούσε ο πατέρας της Elvis Presley.

Οι συνεργασίες της Lisa Marie Presley περιλάμβαναν ένα ντουέτο με την Pat Benatar στο «Heartbreaker» στην εκδήλωση VH1 Divas Duets και ένα «ντουέτο» με τον πατέρα της στο «In the Ghetto», το οποίο ο Elvis Presley είχε αρχικά κυκλοφορήσει το 1969.

Εμφανίστηκε επίσης στο video clip του Michael Jackson για το «You Are Not Alone» το 1995.

Η Lisa Marie Presley είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Riley Keough, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως τα «Zola», «The Devil All the Time» και «Mad Max: Fury Road».

Ο γιος της Benjamin Keough αυτοκτόνησε το 2020 σε ηλικία 27 ετών. Εκτός από τον Riley Keough, η Presley είχε αποκτήσει δύο δίδυμα κορίτσια, τη Finley και τη Harper, με τον πρώην σύζυγό της Michael Lockwood.

Πριν από τον Lockwood, η Lisa Marie Presley ήταν παντρεμένη για λιγότερο από τέσσερις μήνες με τον Nicolas Cage, για δύο χρόνια με τον Michael Jackson και πριν με τον μουσικό Danny Keough, ο οποίος διετέλεσε και καλλιτεχνικός διευθυντής της για ένα διάστημα.