Betty Davis: Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια της funk

Η Betty Davis, πρώην σύζυγος του θρύλου της τζαζ Miles Davis, ήταν χρόνια μπροστά από την εποχή της.

Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια της funk Betty Davis.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Betty Davis πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου στο Homestead της Πενσυλβάνια σε ηλικία 77 ετών και σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια είχε γεννηθεί στις 26 Ιουλίου 1944 και όχι το 1945 όπως είχε δηλωθεί στο παρελθόν.

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου της Betty Davis, μιας πολυτάλαντης επιδραστικής και πρωτοπόρου ροκ σταρ, τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και fashion icon», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μακροχρόνια φίλη της Davis, Connie Portis.

«Περισσότερο απ’ όλα, η Betty ήταν φίλη, θεία, ανιψιά και αγαπημένο μέλος της κοινότητάς της στο Homestead της Πενσυλβάνια και της παγκόσμιας κοινότητας των φίλων και των θαυμαστών της», συνέχισε.

«Σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, θα αποτίσουμε φόρο τιμής στην όμορφη, τολμηρή και αγέρωχη προσωπικότητά της. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της ως τον γλυκό, στοχαστικό και σκεπτόμενο άνθρωπο που ήταν… Δεν υπάρχει άλλη», κατέληξε.

Η Betty Davis ξεχώρισε για τις άγριες και απροκάλυπτα σεξουαλικές ερμηνείες της.

Γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Πίτσμπουργκ, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Τελικά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1960 και άκμασε στην καλλιτεχνική σκηνή της πόλης.

Η Betty Davis άρχισε να κυκλοφορεί μουσική με το πατρικό επώνυμό της, ως Betty Mabry. Ένα από τα πρώτα της single ήταν «Get Ready for Betty» του 1964.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, έγραψε το τραγούδι «Uptown (To Harlem)» των Chambers Brothers, το οποίο επανήλθε πρόσφατα στην επιφάνεια όταν συμπεριλήφθηκε στο υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Summer of Soul» του Questlove.

Πριν η καριέρα της απογειωθεί, η Betty Davis παντρεύτηκε το 1968 τον τζαζ μουσικό, τρομπετίστα και συνθέτη Miles Davis το 1968.

Το ζευγάρι έμεινε μαζί μόνο για ένα χρόνο, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν μια σχέση με μεγάλη επιρροή για τον Miles. Η Betty Davis εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Filles de Kilimanjaro» του Miles David, ενώ αποτέλεσε επίσης την έμπνευση για το τραγούδι «Mademoiselle Mabry» του Miles.

Το πρώτο άλμπουμ της, που έφερε ως τίτλο το όνομά της, κυκλοφόρησε το 1973. Ακολούθησαν δύο ακόμα άλμπουμ, το 1974 το «They Say I’m Different» και το 1975 το «Nasty Gal».

Τόσο το πρώτο άλμπουμ της Betty Davis όσο και οι δύο επόμενες δουλειές της σημείωσαν υποτονικές πωλήσεις και σταδιακά η Betty Davis απομακρύνθηκε από το προσκήνιο. Και τα τρία άλμπουμ επανεκδόθηκαν αργότερα μαζί με τις πρώτες ηχογραφήσεις της με τον Miles Davis και ένα ακυκλοφόρητο άλμπουμ από το 1976 με τίτλο «Crashin’ From Passion».

Αν και κανένα από τα funk άλμπουμ της δεν είχε εμπορική επιτυχία, η Betty Davis απέκτησε φανατικούς θαυμαστές για τους φορτισμένους με σεξουαλικότητα στίχους της σε τραγούδια όπως το «Shut Off The Light» και το «If I’m In Luck I Might Get Picked Up».

Η ειλικρινής στάση της και τα μηνύματα απελευθέρωσης της μουσικής άνοιξαν το δρόμο για καλλιτέχνες όπως ο Prince και η Madonna.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Betty Davis έκανε πρεμιέρα το 2017. Το 2019, η Davis επέστρεψε με το νέο τραγούδι «A Little Bit Hot Tonight». Η Davis έγραψε, ενορχήστρωσε και έκανε την παραγωγή του τραγουδιού, το οποίο ερμήνευσε η Danielle Maggio.