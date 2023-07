Πέθανε ο George Tickner των Journey

Ο George Tickner αποχώρησε από τους Journey το 1975 για να αποκτήσει διδακτορικό στην ιατρική.

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο George Tickner, κιθαρίστας και συνιδρυτικό μέλος του θρυλικού κλασικού ροκ συγκροτήματος Journey.

Την είδηση ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο έτερος κιθαρίστας του συγκροτήματος Neal Schon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Δρα George Tickner. Θα μας λείψεις πάρα πολύ. Αγαπητέ George… Το “Of A Lifetime” εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. RIP αδελφέ, God Speed», έγραψε.

Ο George Tickner γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1946 και τον ανακάλυψε ο μετέπειτα μάνατζερ των Journey, Herbie Herbert, ενώ ήταν ακόμα στους Frumious Bandersnatch, ένα συγκρότημα με έδρα το Berkeley της Καλιφόρνια, το οποίο έδωσε στον Herbert σημαντική πρώιμη εμπειρία ως road manager.

Οι Frumious Bandersnatch σημείωσε μικρή επιτυχία σε τοπικό, κάνοντας εμφανίσεις σε μερικούς από τους μεγαλύτερους χώρους της περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ενώ άνοιξαν τον Φεβρουάριο του 1967 τη συναυλία των Canned Heat και των Mothers of Invention στο Fillmore Auditorium του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης, κυκλοφόρησαν μόνοι τους ένα EP με τρία τραγούδια.

Παρόλα αυτά, η κύρια καταξίωση των Frumious Bandersnatch ήταν η ανάδειξη μουσικών που ακολούθησαν αξιοσημείωτες καριέρες. Ο μπασίστας Ross Valory ακολούθησε τρία άλλα πρώην μέλη των Frumious στην μπάντα του Steve Miller, πριν συναντήσει τον George Tickner στην αρχική σύνθεση των Journey.

Οι Journey σχηματίστηκαν το 1973 και στη σύνθεσή τους συμμετείχαν ο Neal Schon, ο George Tickner, ο μπασίστας Ross Valory, ο τραγουδιστής Gregg Rolie και ο ντράμερ Prairie Prince, ο οποίος αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Aynsley Dunbar.

Ενώ οι Journey είναι περισσότερο γνωστοί για τις FM classic rock επιτυχίες τους, το συγκρότημα έπαιζε στην πραγματικότητα progressive rock στις αρχές της καριέρας του, πριν ο τραγουδιστής Steve Perry ενταχθεί στο σχήμα τους.

Το πρώτο άλμπουμ των Journey που κυκλοφόρησε το 1975 χαίρει μεγάλης εκτίμησης στους progressive κύκλους, και είναι ο μόνος δίσκος του συγκροτήματος στον οποίο έπαιξε κιθάρα ο George Tickner, πριν αποχωρήσει για να αποκτήσει διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Stanford.

Συνολικά, ο George Tickner έγραψε ή συνυπέγραψε τρία από τα επτά τραγούδια του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του «Of A Lifetime».

Επίσης, έχει συμμετάσχει στη δημιουργία των τραγουδιών «You’re On Your Own» και «I’m Gonna Leave You» από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος «Look Into the Future» και του «Nickel and Dime» από το «Next» του 1977.

Μετά το πέρασμά του από τους Journey, ο George Tickner δεν ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη μουσική βιομηχανία, αν και ήταν συνιδρυτής ενός στούντιο ηχογράφησης, του The Hive, και συμμετείχε σε ένα βραχύβιο πρότζεκτ που ονομαζόταν VTR με τους Ross Valory και Stevie «Keys» Roseman, οι οποίοι συμμετείχαν στην επτυχία «The Party’s Over (Hopelessly in Love)» των Journey το 1981.

Ο George Tickner παρευρέθηκε επίσης στην επανένωση των Journey το 2005 για την παρουσίαση του αστεριού τους στο Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ.