Πέθανε ο Fred White των Earth, Wind & Fire σε ηλικία 67 ετών

Ο Fred White ήταν ένα από τα εννέα αρχικά μέλη των Earth, Wind & Fire.

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο ντράμερ Fred White των Earth, Wind & Fire.

Την είδηση ανακοίνωσε ο αδελφός του και συνάδελφός του στο συγκρότημα, Verdine White, με μία ανάρτησή του στο Instagram.

«Αγαπημένη οικογένεια, φίλοι και θαυμαστές… Η οικογένειά μας είναι λυπημένη σήμερα με την απώλεια ενός καταπληκτικού και ταλαντούχου μέλους της, του αγαπημένου μας αδελφού Frederick Eugene “Freddie” White», έγραψε.

«Είναι μαζί με τους αδελφούς μας Maurice, Monte και Ronald στον ουρανό και τώρα παίζει ντραμς με τους αγγέλους! Προστατευόμενο παιδί, μέλος των αρχικών εννέα μελών των Earth, Wind & Fire, με χρυσούς δίσκους στη νεαρή ηλικία των 16 ετών! Ήταν ο αδελφός νούμερο 4 στην οικογενειακή σύνθεση», συνέχισε.

«Αλλά περισσότερο από αυτό, στο σπίτι και όχι μόνο ήταν ένας υπέροχος αδερφός που ήταν πάντα διασκεδαστικός και απολαυστικά σκανταλιάρης! Και μπορούσαμε πάντα να βασιστούμε σε αυτόν για να κάνει πιο ανάλαφρη μία φαινομενικά άσχημη κατάσταση!», ανέφερε ο Verdine White.

«Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας, αναπαύσου αγαπημένε μου Freddie!!! Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη, τις ευλογίες και την υποστήριξή σας αυτή τη στιγμή. Πετάξτε ψηλά αδερφέ μου, σε αγαπάμε μέχρι τα αστέρια που λάμπουν και πίσω!», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Verdine White (@verdine_white)

Ο Fred White, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο το 1955, άρχισε να παίζει ντραμς σε ηλικία εννέα ετών. Γνώρισε τον Donny Hathaway σε ηλικία 15 ετών και άρχισε να κάνει περιοδείες μαζί του πριν ενταχθεί στους Salty Peppers, μία εκδοχή του συγκροτήματος που θα γινόταν οι Earth, Wind & Fire.

Κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο σε ηλικία 16 ετών για τη συμμετοχή του στο live album του Donny Hathaway, το οποίο μπήκε στη λίστα του Rolling Stone με τα 50 καλύτερα live albums όλων των εποχών.

Το 1974, ο Fred White προσχώρησε με τον Verdine και τον αδελφό τους Maurice στους Earth, Wind & Fire, λίγο πριν το συγκρότημα γίνει διάσημο με την επιτυχία του έκτου άλμπουμ του, «That’s the Way Of The World». Τόσο το άλμπουμ όσο και το single «Shining Star» έφτασαν στο No. 1 των charts του Billboard.

Ο Fred White συμμετείχε στις μεγαλύτερες επιτυχίες των Earth, Wind & Fire, όπως το «September» και το «Shining Star».

Παράλληλα με τη δουλειά του στο συγκρότημα, έπαιζε ντραμς για πολλούς άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι The Emotions και ο Ramsey Lewis.

Οι Earth, Wind and Fire πούλησαν τελικά πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους και έγιναν ένα από τα συγκροτήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έχοντας αγαπηθεί τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό, ήταν υποψήφιοι για 17 Grammy και κέρδισαν έξι βραβεία.

Το 2000 οι Earth, Wind and Fire εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame.