Πέθανε από τον κορονοϊό ο Patrick Francfort των Gibson Brothers

Το συγκρότημα με τα αδέρφια από τη Γαλλία που έγινε γνωστό σε όλο το κόσμο με το single «Cuba» που κυκλοφόρησε κατά τη χρυσή εποχή της disco μουσικής.

Το Σάββατο 4 Απριλίου πέθανε ο Patrick Francfort των Gibson Brothers. Ήταν 63 ετών. Ο ντράμερ νοσηλεύτηκε στο Hôpital Lariboisière στο Παρίσι όπου εισήλθε αφού μολύνθηκε από το Covid-19. Η ανακοίνωση έγινε από έναν από τους αδελφούς του, τον Chris.

«Πάλεψε για 12 ημέρες», είπε ο Chris Francfort στο Le Figaro. «Αρχικά νοσηλεύτηκε σε άλλη κλινική. Όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε πριν από οκτώ ημέρες, μεταφέρθηκε στο Lariboisière. Το Σάββατο το απόγευμα είχαμε ελπίδες ότι θα βγει, αλλά χειροτέρευσε γρήγορα και έφυγε το βράδυ».

Ο Patrick Francfort γεννήθηκε όπως οι αδερφοί του Chris και Alex στη Μαρτινίκα, στις Αντίλλες, αλλά μετακόμισαν στη Γαλλία με τους γονείς τους. Μουσικά ενεργοί από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι τρεις αδελφοί έγιναν διάσημοι την χρυσή εποχή της disco όταν πήραν το όνομα Gibson Brothers, σαν φόρο τιμής στις κιθάρες Gibson.

Το Come to America του 1976 είναι το πρώτο τους hit. Ακολούθησαν τα Non Stop Dance (1976), Cuba (1978, που επανακυκλοφόρησε στη συνέχεια το 1980), Ohh What a Life και το Que sera mi vida (1979). Οι τρεις επίσης έπαιξαν και στα LPs άλλων γαλλικών disco συγκροτημάτων, ανάμεσά τους οι La Compagnie Créole και του duo των Ottawan που σχηματίστηκε από τους Daniel Vangarde και Jean Kluger, τους συγγραφείς του Cuba.