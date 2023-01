Πέθανε η Anita Pointer των Pointer Sisters – Η τραγουδίστρια του «I’m So Excited»

Η Anita Pointer ήταν μέλος των Pointer Sisters από τη δημιουργία τους το 1969 έως ότου αναγκάστηκε να αποσυρθεί για λόγους υγείας το 2015.

Πέθανε το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου σε ηλικία 74 ετών η Anita Pointer, η οποία έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 ως μέλος του επιτυχημένου συγκροτήματος Pointer Sisters.

Η Anita Pointer πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

«Ενώ είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια της Anita, μας παρηγορεί το γεγονός ότι τώρα είναι μαζί με την κόρη της, Jada, και τις αδελφές της June και Bonnie, και αναπαύεται», ανέφερε μία δήλωση που εξέδωσαν από κοινού οι τέσσερις στενότεροι εναπομείναντες συγγενείς της, η αδελφή της, Ruth, οι αδελφοί της Aaron και Fritz, και η εγγονή της Roxie McKain Pointer.

«Ήταν αυτή που μας κράτησε όλους κοντά και μαζί για τόσο πολύ καιρό. Η αγάπη της για την οικογένειά μας θα συνεχίσει να ζει μέσα στον καθένα από εμάς. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους και απώλειας. Ο παράδεισος είναι ένα πιο αγαπητό και όμορφο μέρος με την Anita εκεί», πρόσθεσε.

Η Anita Pointer ήταν μέλος των Pointer Sisters από τη δημιουργία τους το 1969 έως ότου αναγκάστηκε να αποσυρθεί για αδιευκρίνιστους τότε λόγους υγείας από το συγκρότημα το 2015.

Οι Pointer Sisters σημείωσαν επιτυχία με το ξεκίνημά τους το 1973, με το πρώτο άλμπουμ τους, που έφερε ως τίτλο το όνομά τους, να φτάνει στο Νο. 13 των charts.

Το πρώτο τους μεγάλο hit single ήταν μία επανεκτέλεση του «Yes We Can Can» του Allen Toussaint, που έμεινε οριακά εκτός του Top 10, φτάνοντας στο Νο. 11 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 12 του R&B Chart.

Καθώς εγκατέλειψαν τη νοσταλγική εικόνα με την οποία είχαν ξεκινήσει, οι Pointer Sisters κέρδισαν την πρώτη και μοναδική τους επιτυχία στο Νο. 1 του R&B Chart το 1975 με το «How Long (Betcha Got a Chick on the Side)». Θα περνούσαν ακόμη μερικά χρόνια μέχρι να εμφανιστούν ξανά στο Top 10 του Hot 100, αλλά μόλις το έκαναν, δεν τους σταματούσε πλέον τίποτα.

Αυτή η εντυπωσιακή σειρά επιτυχιών ξεκίνησε δυναμικά με μια διασκευή του «Fire» του Bruce Springsteen, που έφτασε στο Νο. 2 του pop chart στις ΗΠΑ το 1978.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι επιτυχίες συνέχισαν να έρχονται για τις Pointer Sisters. Το 1980 το «He’s So Shy» έφτασε στο Νο. 3 και το «Slow Hand» ανέβηκε στο Νο. 2 το 1981. Το «Neutron Dance» κατέλαβε το Νο. 6 το 1984 και το «Jump (for My Love)» έφτασε στο Νο. 3 την ίδια χρονιά. Μια άλλη σημαντική επιτυχία της εποχής, το «Automatic», έφτασε στο Νο. 5 το 1984.

Το «I’m So Excited», ένα κομμάτι το οποίο ερμήνευσε μόνη της η Anita, σημείωσε ελάχιστη επιτυχία όταν ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά 1982, αλλά επανακυκλοφόρησε σε remix το 1984 για να αναρριχηθεί έως το Νο. 9.

Το σερί των επιτυχιών έφτασε στο τέλος του στα μέσα της δεκαετίας του ’80, με τις Pointer Sisters να εμφανίζονται για τελευταία φορά στο Top 20 των charts με το single «Dare Me» του 1985, το οποίο έφτασε στο Νο. 11.

Αφού έμειναν εντελώς εκτός των charts από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Pointer Sisters σημείωσαν μία τελευταία επιτυχία το 2005 με το «Christmas in New York», το οποίο ανέβηκε στο Νο. 21 του Adult Contemporary Chart.

Οι Pointer Sisters έλαβαν αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ το 1994. Το συγκρότημα απέσπασε επίσης τρία βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και ένα βραβείο στην κατηγορία της country μουσικής με το τραγούδι «Fairytale» του 1974, αναδεικνύοντας την έλλειψη εκπροσώπησης των μαύρων σε αυτό το είδος.

Η June Pointer το 2006 και η Bonnie Pointer, οι οποίες ήταν μέλη των Pointer Sisters στο μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του, πέθαναν αντίστοιχα το 2006 και το 2020. Σήμερα, το συγκρότημα αποτελείται από τρεις τραγουδίστριες από τρεις διαφορετικές γενιές των Pointer – τη Ruth Pointer, την Issa Pointer (κόρη της Ruth) και τη Sadako Pointer (εγγονή της Ruth).