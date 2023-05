Πέθανε ο Andy Rourke των The Smiths σε ηλικία 59 ετών

Ο Andy Rourke έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο μπασίστας Andy Rourke των The Smiths.

Ο Andy Rourke με το μπάσο του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου των The Smiths και αργότερα συνέβαλε σημαντικά στα πρώτα βήματα της σόλο καριέρας του Morrissey μετά τη διάλυση του συγκροτήματος,

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε στο Twitter νωρίς σήμερα το πρωί (19 Μαΐου) ο συνεργάτης του στο συγκρότημα των The Smiths, Johnny Marr.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μακρά ασθένεια με καρκίνο του παγκρέατος», ανέφερε ο κιθαρίστας.

«Ο Andy θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώριζαν ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή και των μουσικόφιλων ως ένας εξαιρετικά προικισμένος μουσικός. Ζητάμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε αυτή τη θλιβερή στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Johnny Marr δημιούργησε τους The Smiths μαζί με τον frontman Morrissey το 1982 και ο Andy Rourke εντάχθηκε στο συγκρότημα μετά την πρώτη συναυλία τους.

Το χαρακτηριστικό μουσικό ύφος του Andy Rourke ήταν η καρδιά του θρυλικού συγκροτήματος από το Μάντσεστερ, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για άλλες μπάντες όπως οι The Killers και οι The 1975.

Ο Andy Rourke έπαιξε μπάσο στα πιο διάσημα τραγούδια των The Smiths, όπως το «This Charming Man» και το «There Is a Light That Never Goes Out», καθώς και σε σόλο singles του Morrissey μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1987.

Ο μπασίστας συμμετείχε και στα τέσσερα άλμπουμ των The Smiths: το «The Smiths» του 1984, το «Meat Is Murder» του 1985, το «The Queen Is Dead» του 1986 και το «Strangeways, Here We Come» του 1987.

Ο Andy Rourke έδωσε μάχη με τον εθισμό στην ηρωίνη, λόγω της οποίας απομακρύνθηκε από το συγκρότημα για μόλις δύο εβδομάδες το 1986.

Επέστρεψε εγκαίρως για την κυκλοφορία του κομβικού δίσκου τους «The Queen Is Dead».

Ο Johnny Marr είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή του Andy Rourke στο άλμπουμ – ορόσημο ως «κάτι που κανένας άλλος μπασίστας δεν θα μπορούσε να πετύχει».

Οι The Smiths κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Strangeways, Here We Come» με τεράστια επιτυχία το 1987, αλλά διαλύθηκαν λίγο αργότερα.

Εκτός από τους The Smiths, ο Andy Rourke έκανε εμφανίσεις με τη Sinead O’Connor και τον Ian Brown των Stone Roses.

Οι The Smiths, οι οποίοι αποτελούνταν επίσης από τον ντράμερ Mike Joyce, διαλύθηκαν υπό τεταμένη ατμόσφαιρα και παρά το γεγονός ότι τους προσφέρθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά, δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν κοντά στο ενδεχόμενο να επανενωθούν για συναυλίες.