Ο Pete Townshend των The Who κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Can’t Outrun The Truth»

Το τραγούδι κυκλοφορεί για την ενίσχυση της βρετανικής οργάνωσης Teenage Cancer Trust.

Ο Pete Townshend των The Who κυκλοφορεί με το νέο single «Can’t Outrun The Truth» το πρώτο του σόλο τραγούδι μετά από 29 χρόνια.

Το τραγούδι υπογράφει σε μουσική, στίχους και παραγωγή η σύζυγός του Rachel Fuller με το ψευδώνυμο Charlie Pepper και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της έκδοσης βινυλίου καθώς και τουλάχιστον 10 βρετανικές πένες από κάθε download θα διατεθούν στην οργάνωση Teenage Cancer Trust.

Το «Can’t Outrun The Truth» είναι εμπνευσμένο από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλοι συναισθηματικά λόγω της έλλειψης ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που επέφερε η πανδημία. Η Rachel Fuller σκέφτηκε επίσης ότι οι νέοι που υποβάλλονται σε θεραπεία κατά του καρκίνου μπορεί να ταυτιστούν με αυτά τα συναισθήματα απομόνωσης.

Διαφήμιση

Η Rachel Fuller εξηγεί σχετικά με τη γένεση του τραγουδιού: «Είχαμε μόλις μετακομίσει και ο Pete ήταν ευτυχισμένος όπως και ο Larry στο στούντιό του, δουλεύοντας κάθε μέρα, ενώ εγώ έβγαλα την πλάτη μου έξω, σκαρφάλωνα στους τοίχους, δεν μπορούσα να κάνω καμία δημιουργική δουλειά και προφανώς δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά».

«Και άρχισα πραγματικά να σκέφτομαι πόσο απίστευτα δύσκολη θα ήταν αυτή η περίοδος για τόσους πολλούς ανθρώπους», συνεχίζει.

«Έγραψα στίχους και μετά κάθισα στο πιάνο και έγραψα τη μουσική και μετά σκέφτηκα: “Ω, θα ήθελα πραγματικά να το ηχογραφήσω”, γιατί πραγματικά δεν είναι καθόλου κακό τραγούδι – και οι ημέρες που τραγουδούσα έχουν περάσει προ πολλού. Έτσι, ζήτησα από τον Pete να ηχογραφήσει το demo», λέει.

Ο Pete Townshend προσθέτει: «Βοήθησα τη Rachel να κάνει τα demo για αρκετά από τα θεατρικά έργα της. Δουλεύει πραγματικά πολύ γρήγορα. Δεν είναι ότι μου λες, ας πάμε στο στούντιο για δύο εβδομάδες και ας δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πρότζεκτ. Το κάνουμε δύο ώρες αργότερα, ή μια ώρα αργότερα, και είναι έτοιμο. Οπότε είναι εύκολο να δουλεύεις μαζί της».

Το «Can’t Outrun The Truth» ηχογραφήθηκε στο home studio του Pete Townshend τον Σεπτέμβριο του 2021, με τον κιθαρίστα των The Who να παίζει lap steel κιθάρα και βιολί και να τραγουδάει. Μόλις ηχογραφήθηκε, το ζευγάρι αποφάσισε να κυκλοφορήσει το τραγούδι και να συγκεντρώσει χρήματα για το Teenage Cancer Trust.

Ο Pete Townshend συμπληρώνει: «Τα χρόνια της πανδημίας ήταν τρομερά για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το Teenage Cancer Trust δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει χρήματα από μία σειρά συναυλιών στο Albert Hall κάθε χρόνο και διάφορα άλλα πράγματα και όλα αυτά είχαν σταματήσει. Έτσι, η ιδέα να γίνει αυτό, που είναι κάτι που προέκυψε από το lockdown σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες, αλλά και για το συγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα».

«Αν έχετε ένα περιστατικό στο οποίο κάποιος από την οικογένειά σας ή ένας έφηβος έχει καρκίνο, νοσηλεύεται, επιβάλλεται lockdown και δεν σας επιτρέπεται να τον επισκεφθείτε. Το τραγούδι έχει μία οδυνηρή χροιά για το όλο θέμα», σημειώνει.

Η Rachel Fuller και ο Pete Townshend απευθύνθηκαν στον διάσημο Βρετανό καλλιτέχνη Damien Hirst για να δημιουργήσει ένα εξώφυλλο για το τραγούδι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό πορτρέτο του Townshend που κοσμεί το εξώφυλλο των 200 αντιτύπων του single 12 ιντσών του «Can’t Outrun The Truth», το οποίο περιλαμβάνει επίσης το κλασικό σόλο «Let My Love Open The Door» του Pete Townshend στη Β’ πλευρά.

Ο Pete Townshend έχει επίσης υπογράψει κάθε ένα από τα αντίτυπα του singles, τα οποία αναμένεται να γίνουν αμέσως συλλεκτικά κομμάτια. Τα singles των 12 ιντσών θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στους θαυμαστές που θα παρευρεθούν στις συναυλίες του Teenage Cancer Trust στο Royal Albert Hall από τις 21 έως τις 26 Μαρτίου.

Το «Can’t Outrun The Truth» δεν είναι μόνο το πρώτο σόλο single του Pete Townshend μετά από 29 χρόνια, αλλά το συνοδεύει και το πρώτο του σόλο βίντεο μετά από 40 χρόνια. Το βίντεο γυρίστηκε σε μια σειρά από one-take performances από τη δημιουργική ομάδα των σκηνοθετών, Michael Nunn και William Trevitt.

Διαφήμιση

Συνοψίζοντας το τραγούδι, η Rachel Fuller λέει: «Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα στα οποία αναφέρεται το τραγούδι είναι ότι μοιάζει σαν να τραβήξαμε μία γραμμή, και είναι σαν, εντάξει, πίσω στην κανονικότητα».

«Κανείς δεν μιλάει πλέον για τον COVID. Δεν υπάρχουν άρθρα στις εφημερίδες και κανείς δεν θέλει να μιλήσει για εκείνα τα δύο χρόνια. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πραγματικά δυσκολεύτηκαν και μας λένε ας προχωρήσουμε παρακάτω. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να το βρίσκουν πολύ δύσκολο», αναφέρει.

Ο Pete Townshend συμφωνεί: «Η Rachel έχει απόλυτο δίκιο. Aυτό είναι κάτι που αξίζει να μεταφερθεί στην καθημερινή ζωή μας».