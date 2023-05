Pete Brown: Πέθανε ο στιχουργός των πιο κλασικών τραγουδιών των Cream

Ο Pete Brown ξεκίνησε την καριέρα του ως ποιητής και στη συνέχεια έγινε τραγουδιστής.

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Pete Brown, ο Βρετανός ποιητής και τραγουδιστής που έγραψε τους στίχους μερικών από τα πιο διαχρονικά τραγούδια των Cream, όπως το «White Room» και το «Sunshine Of Your Love».

Ο Pete Brown έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 19 Μαΐου μετά από «μία γενναία μάχη με τον καρκίνο», όπως ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

«Ο Brown ξεκίνησε την καλλιτεχνική σταδιοδρομία του ως Beat Poet στα τέλη της δεκαετίας του 1950», σημειώνεται στην ανάρτηση.

«Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 είχε κάνει sold out το Royal Albert Hall μαζί με Βρετανούς και Αμερικανούς συναδέλφους του, όπως ο Alan Ginsberg, ο Lawrence Ferlinghetti και ο Michael Horowitz στην εκδήλωση ποίησης “Wholly Communion”», αναφέρεται.

Το έργο του Pete Brown με τους First Real Poetry Band, στους οποίους συμμετείχε ο θρυλικός κιθαρίστας της τζαζ John McLaughlin, κέντρισε το ενδιαφέρον του ντράμερ Ginger Baker των Cream.

Ο Ginger Baker επιστράτευσε τον Pete Brown στον ρόλο του στιχουργό πριν από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των Cream, «Fresh Cream», το 1966.

Ωστόσο, ο Brown απέκτησε καλύτερη χημεία δουλεύοντας με τον μπασίστα Jack Bruce, με πρώτο καρπό της συνεργασίας τους το single «I Feel Free».

Στα επόμενα τρία άλμπουμ των Cream, ο Pete Brown έγραψε τους στίχους για μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα «Sunshine Of Your Love», «SWALBR», «White Room», «Politician», «Deserted Cities Of The Heart» και «Doing That Scrapyard Thing».

Τόσο το «Sunshine Of Your Love» όσο και το «White Room» συμπεριλήφθηκαν αργότερα στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο Pete Brown, το «λευκό δωμάτιο» (white room) ήταν το μέρος στο οποίο έζησε μετά από μία περίοδο όπου ήταν σχεδόν άστεγος και στο οποίο ξεπέρασε τα προβλήματά του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και τελειοποίησε την ποίησή του ως στιχουργός.

«Ο Jack είχε σε γενικές γραμμές τη μουσική του “White Room”, και δοκιμάσαμε μερικούς στίχους, αλλά κανένας από αυτούς δεν ταίριαζε», είπε ο Pete Brown σε ένα ντοκιμαντέρ για το τραγούδι.

«Και τότε σκέφτηκα αυτό το ποίημα που είχα και ήταν ένα ποίημα οκτώ σελίδων, και σκέφτηκα ότι αν το μείωνα σε μία σελίδα, ίσως να ήταν κατάλληλο γι’ αυτό το τραγούδι», θυμήθηκε.

Ενώ ο Pete Brown συνέχιζε να συνεργάζεται με τον Jack Bruce για άλλα 45 χρόνια μετά τη διάλυση των Cream το 1968, σε τραγούδια όπως το «Folk Song» και το «Theme For An Imaginary Western», ακολούθησε επίσης καριέρα στη μουσική ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του στο Facebook μετά τον θάνατό του, έγινε μία cult φυσιογνωμία με συγκροτήματα όπως οι Piblokto, The Battered Ornaments, Bond and Brown (με τους Graham Bond και Dick Heckstall-Smith), The Interoceters και Psoulchedelia.

Η οικογένεια του εκλιπόντος Jack Bruce των Cream έγραψε στο Twitter:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του μακροχρόνιου φίλου και συνεργάτη του Jack, Pete Brown, ο οποίος απεβίωσε χθες το βράδυ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγο του Pete, Sheridan και τα παιδιά του Pete, καθώς και σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του».