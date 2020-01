Pet Shop Boys: Ακούστε το νέο single «Monkey Business»

Το «Monkey Business» είναι για τους Pet Shop Boys το πρώτο αληθινό groove τραγούδι τους.

Οι Pet Shop Boys παρουσιάζουν το νέο single «Monkey Business», προάγγελος του επερχόμενου άλμπουμ τους «Hotspot».

Το «Monkey Business» είναι το τρίτο τραγούδι που αποκαλύπτεται από το δίσκο «Hotspot», ο οποίος είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 24 Ιανουαρίου από τις x2 / Kobalt.

Το «Hotspot» θα είναι διαθέσιμο τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και σε CD, κασέτα και διπλό deluxe CD, του οποίου ο δεύτερος δίσκος θα περιέχει την instrumental έκδοση ολόκληρου του άλμπουμ.

Εκτός αυτού, το single «Monkey Business» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου σε CD και βινύλιο 12 ιντσών.

«Γράψαμε για πρώτη φορά σχεδόν στην καριέρα μας ένα groove τραγούδι», λένε ο Neil Tennant και ο Chris Lowe για το «Monkey Business».

Το άλμπουμ «Hotspot» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε Βερολίνο και Λος Άντζελες. Την παραγωγή και τη μίξη έκανε ο Stuart Price, ο οποίος συναντά για τρίτη συνεχόμενη φορά. τους Pet Shop Boys. Έχει προηγηθεί η συνεργασία τους στους δίσκους «Electric» (2013) και «Super» (2016).

«Γράψαμε το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής μας στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών», σχολιάζουν οι Pet Shop Boys.

«Ήταν συναρπαστική εμπειρία να ετοιμάσουμε αυτό το άλμπουμ στα θρυλικά Hansa Studios και να προσθέσουμε μία νέα διάσταση στον ήχο μας», προσθέτουν.

Το tracklist του άλμπουμ «Hotspot»

1. Will-o-the-wisp

2. You Are The One

3. Happy People

4. Dreamland (feat. Years & Years)

5. Hoping For A Miracle

6. I Don’t Wanna

7. Monkey Business

8. Only The Dark

9. Burning The Heather

10. Wedding In Berlin