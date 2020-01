Οι Pet Shop Boys κυκλοφορούν το άλμπουμ «Hotspot»

Το synth-pop δίδυμο επιστρέφει με 10 καινούργια τραγούδια.

Οι Pet Shop Boys μόλις κυκλοφόρησαν τη νέα δισκογραφική δουλειά τους.

Το 14ο studio album του synth-pop διδύμου από τη Μεγάλη Βρετανία έχει τον τίτλο «Hotspot» και κυκλοφορεί από τις x2 Records / Kobalt.

Το «Hotspot» είναι διαθέσιμο τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και σε CD, κασέτα και διπλό deluxe CD, του οποίου ο δεύτερος δίσκος θα περιέχει την instrumental έκδοση ολόκληρου του άλμπουμ.

Πρόκειται για τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ των Pet Shop Boys όπου την παραγωγή έχει επιμεληθεί ο Stuart Price. Οι δύο πλευρές είχαν συναντηθεί ξανά στους δίσκους «Electric» (2013) και «Super» (2016).

Το μεγαλύτερο μέρος του «Hotspot» ηχογραφήθηκε στα Hansa Studios του Βερολίνου, το μέρος όπου οι Pet Shop Boys έχουν τα περισσότερα τραγούδια τους την τελευταία δεκαετία.

Το άλμπουμ περιέχει 10 τραγούδια με τις υπογραφές του Neil Tennant και του Chris Lowe. Ανάμεσά τους το «Dreamland» σε συνεργασία με τους Years & Years, το «Burning The Heather» με τη συμμετοχή του Bernard Butler στην κιθάρα και το «Monkey Business», τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Το «Hotspot» διαδέχεται για τους Pet Shop Boys το δίσκο «Super» (2016), που έκανε ντεμπούτο στην τρίτη θέση του βρετανικού chart.

Βασικά γνωρίσματα του «Hotspot» είναι η έμφαση που έχουν δώσει στους στίχους οι Neil Tennant και Chris Lowe και η ποικιλία των ήχων που ακούμε στο άλμπουμ, χωρίς να χάνονται τα χαρακτηριστικά των Pet Shop Boys.



Το tracklist του άλμπουμ «Hotspot»

1. Will-o-the-wisp

2. You Are The One

3. Happy People

4. Dreamland (feat. Years & Years)

5. Hoping For A Miracle

6. I Don’t Wanna

7. Monkey Business

8. Only The Dark

9. Burning The Heather

10. Wedding In Berlin