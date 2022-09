Περιπέτεια στον αέρα για τον Niall Horan – Αρρώστησε κατά τη διάρκεια πτήσης

Ο Niall Horan αρρώστησε «βαριά» κατά τη διάρκεια μίας πτήσης από το Λος Άντζελες προς το Λονδίνο.

Το πρώην μέλος των One Direction διέσχισε τον Ατλαντικό με αφορμή την εμφάνιση που ήταν προγραμματισμένο να κάνει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στη δημοφιλή εκπομπή «The Late Late Show» της ιρλανδικής τηλεόρασης.

Ωστόσο, ο 28χρονος τραγουδιστής ακύρωσε την εμφάνισή του μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ο Niall Horan ευχαρίστησε το προσωπικό της British Airways για τη βοήθειά που του πρόσφερε όταν χρειάστηκε τη βοήθειά του, γράφοντας σε ανάρτησή του στο Twitter: «Ευχαριστώ το προσωπικό σε αυτή την πτήση της British Airways. Ήμουν πολύ άρρωστος και με φρόντισαν τόσο καλά».

thank you to the staff on that @British_Airways flight. I was extremely ill and they took such good care of me. ❤️

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της British Airways υποσχέθηκε ότι το μήνυμα του τραγουδιστή θα κοινοποιηθεί στην ομάδα που τον βοήθησε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου.

«Ευχαριστούμε για τα υπέροχα σχόλιά σου σχετικά με τη φροντίδα που έλαβες από το πλήρωμά μας στην πτήση σου, Niall», απάντησε η αεροπορική εταιρεία.

«Θα φροντίσουμε να τους μεταφέρουμε τις ευχαριστίες σου», σημείωσε.

Thanks for your lovely comments about the care you received from our crew on your flight, Niall. We'll be sure to pass on your thanks to them. Claire

— British Airways (@British_Airways) February 17, 2022