Πέντε συλλήψεις για τη δολοφονία του Pop Smoke

Εντάλματα σύλληψης εις βάρος πέντε ανδρών εκδόθηκαν σχετικά με τη δολοφονία του Pop Smoke.

Τρεις ενήλικοι και δύο ανήλικοι άντρες συνελήφθησαν από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες ως ύποπτοι για τη δολοφονία του ράπερ Pop Smoke.

Σύμφωνα με το CBS News, ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον τεσσάρων από τους πέντε συλληφθέντες.

Συγκεκριμένα βασικοί κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Pop Smoke είναι ο 19 ετών Corey Walker και ο 18 ετών Keandre Rodgers, καθώς δύο ανήλικοι ανήλικοι ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί.

Οι δύο ενήλικοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία του Λος Άντζελες, ενώ οι έφηβοι μεταφέρθηκαν σε δικαστήριο ανηλίκων.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν θα ασκηθούν κατηγορίες και στον πέμπτο ύποπτο που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από την έκδοση πολλαπλών ενταλμάτων σύλληψης.

Αν οι Walker και ο Rodgers καταδικαστούν, ανοίγει ο δρόμος για να τους επιβληθεί θανατική ποινή.

Ο Pop Smoke, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Bashar Jackson, έπεσε νεκρός από τα πυρά ενόπλων δραστών που εισέβαλαν τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της 19ης Φεβρουαρίου στην κατοικία του στο Hollywood Hills.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Λος Άντζελες, ο 20χρονος ράπερ σκοτώθηκε «κατά τη διάπραξη ληστείας και διάρρηξης».

Οι συλλήψεις για τη δολοφονία του Pop Smoke έγιναν λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του μεταθανάτιου άλμπουμ «Shoot For The Stars Aim For The Moon» του ράπερ, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard 200.