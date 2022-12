Πέθανε ο Πελέ – Η άγνωστη καριέρα του βασιλιά του ποδοσφαίρου στη μουσική

«Στο ποδόσφαιρο, το ταλέντο μου ήταν ένα δώρο του Θεού. Η μουσική ήταν απλώς για διασκέδαση.»

Ο Πελέ, ο βασιλιάς ποδοσφαίρου, πέθανε την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας σε ηλικία 82 ετών.

Σύμφωνα με το Associated Press, υποβαλλόταν σε θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου από το 2021 και νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα σε νοσοκομείο.

Με τον θάνατό του, ο κόσμος δεν χάνει μόνο έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατέκτησε τον αριθμό ρεκόρ των τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων και αποτέλεσε αναμφισβήτητα μέρος της pop κουλτούρας (εμφανίστηκε ακόμη και στους Simpsons), ήταν επίσης τραγουδοποιός.

Πρόκειται για μία πολύ λιγότερο γνωστή πλευρά του Πελέ διεθνώς.

«Δεν ήθελα το κοινό να κάνει τη σύγκριση μεταξύ του Πελέ ως συνθέτη και του Πελέ ως ποδοσφαιριστή», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian το 2006.

«Αυτό θα ήταν μία τεράστια αδικία. Στο ποδόσφαιρο, το ταλέντο μου ήταν ένα δώρο του Θεού. Η μουσική ήταν απλώς για διασκέδαση», εξήγησε.

Ωστόσο, συνέχισε να καλλιεργεί την κλίση του στη μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

«Δεν ήταν ποτέ μακριά από μία κιθάρα και κουβαλούσε μαζί του ένα μικροσκοπικό μαγνητόφωνο για να καταγράφει μελωδίες ή στίχους ανάλογα με τη διάθεσή του», έγραψε η Lawrie Mifflin στη νεκρολογία του Πελέ για τους New York Times.

Και κυκλοφορούσε επίσης μουσική όλα αυτά τα χρόνια, από το άλμπουμ «Pelé» του 1977 μέχρι το single «Acredita No Véio (Listen To The Old Man)», στο οποίο συμμετείχαν οι Rodrigo & Gabriela μόλις πριν από δύο χρόνια.

Ακολουθούν μερικά από τα άλμπουμ και τα τραγούδια του Pelé που μπορείτε να ακούσετε σήμερα.

«Pelé» – Sergio Mendes

Το άλμπουμ του 1977 από τον Βραζιλιάνο συνθέτη και ενορχηστρωτή Sérgio Mendes ήταν το soundtrack ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πελέ και αποτέλεσε το ντεμπούτο του ποδοσφαιριστή σε ρόλο τραγουδιστή και τραγουδοποιού.

Ο Πελέ ερμήνευσε δύο δικά του τραγούδια σε αυτή την παραγωγή: το τραγούδι τίτλων «Meu Mundo É uma Bola» (Ο κόσμος μου είναι μία μπάλα) και το τραγούδι «Cidade Grande» (Μεγάλη πόλη), με τη συνοδεία της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας Gracinha Leporace.

«Esperança»

Το «Esperança», το οποίο γράφτηκε από τον Πελέ με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι ένα αισιόδοξο τραγούδι για τους νέους με τη συνοδεία παιδικής χορωδίας.

Το μουσικό βίντεο του «Esperança» συνδυάζει εικόνες του Πελέ να τραγουδάει στο στούντιο με πλάνα από αγόρια που παίζουν ποδόσφαιρο και σκηνές από τη βραζιλιάνικη πόλη.

«Pelé Ginga»

Αυτό το άλμπουμ που αποτελείται από 13 τραγούδια και κυκλοφόρησε το 2014 περιλαμβάνει συνεργασίες με τους μεγάλους της βραζιλιάνικης μουσικής Gilberto Gil στο «Quem Sou Eu» και Elis Regina στα «Perdão Não Tem» και «Vexamão».

Συμμετέχει επίσης ο Βραζιλιάνος ράπερ Rappin’ Hood στο «Ginga», μία λέξη που περιγράφει ένα βραζιλιάνικο στυλ παιχνιδιού ποδοσφαίρου στο οποίο ένας ποδοσφαιριστής ελέγχει την μπάλα, την πασάρει και σκοράρει με τέτοια ευκολία που κάνει τον αντίπαλο να αισθάνεται ανύπαρκτος.

«Acredita No Véio» ft. Rodrigo y Gabriela

Στο single «Acredita No Véio (Listen To The Old Man)» που κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου 2020, μόλις τρεις ημέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του Πελέ, συμμετέχει το βραβευμένο με Grammy μεξικανικό δίδυμο ακουστικής κιθάρας Rodrigo y Gabriela.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι επειδή όταν έπαιζα με τη Σάντος, ο προπονητής έλεγε ότι όταν χάναμε έφταιγαν οι παίκτες, αλλά όταν κερδίζαμε βοηθούσε η macumba (μαύρη μαγεία)», είχε πει τότε ο Πελέ.

«Το τραγούδι αστειεύεται σχετικά με αυτό».