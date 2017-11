Ύστερα από μεγάλη αναμονή, το κοινό των Pearl Jam θα απολαύσει τη ροκ μπάντα σε καινούρια κυκλοφορία.

Οι Pearl Jam θα κυκλοφορήσουν νέο τραγούδι μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά μη βιάζεστε να χαρείτε.

Η ιδέα ενός καινούριου άλμπουμ δε φαντάζει πιθανό ενδεχόμενο, τουλάχιστον τώρα. Όπως επισημαίνει το «The Pulse Of Radio», η αμερικανική ροκ μπάντα θα συνεισφέρει στο sountrack της επερχόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Basmati Blues», μίας ανεξάρτητης παραγωγής στην οποία πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός Brie Larson, ο Scott Bakula και ο Donald Sutherland.

Το τραγούδι ονομάζεται «Obey The Law Of The Heart» και τη μουσική υπογράφει ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Stone Gossard. Συμμετέχουν ο Saieen Zahoor και η Priyadarshini, δύο καλλιτέχνες από το Πακιστάν και την Ινδία αντίστοιχα.

Το «Obey The Law Of The Heart» είναι η πρώτη κυκλοφορία των Peal Jam έπειτα από το δίσκο «Lightning Bolt» του 2013. Ένα απόσπασμα του τραγουδιού έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Dan Baron, έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στη Σουηδία.

Παρόλο που υπάρχουν φήμες ότι οι Pearl Jam επεξεργάζονται νέο υλικό, δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πότε και αν θα επιστρέψουν στο στούντιο. Η μπάντα δε βάζει προκαθορισμένους στόχους για καινούριο δίσκο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Stone Gossard στο «The Pulse Of Radio».

Οι Pearl Jam απείχαν από τα μουσικά δρώμενα το μεγαλύτερο μέρος του 2017. Συναντήθηκαν μόνο για τραγουδήσουν στην εισαγωγή τους στο «Rock And Roll Hall Of Fame», τον προηγούμενο Απρίλιο. Το Σεπτέμβριο, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Let’s Play Two», που καταγράφει τις δύο εμφανίσεις τους στο «Wrigley Field» του Σικάγο τον Αύγουστο του 2016.