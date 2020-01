Pearl Jam: Αυτό είναι το tracklist του άλμπουμ «Gigaton»

Δώδεκα καινούργια τραγούδια συνθέτουν το επερχόμενο άλμπουμ των Pearl Jam.

Οι Pearl Jam δίνουν στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει η νέα δισκογραφική δουλειά τους.

Το «Gigaton» αποτελεί το ενδέκατο studio album του κορυφαίου ροκ συγκροτήματος και τα πολυαναμενόμενα αποκαλύπτηριά του είναι προγραμματισμένα για τις 27 Μαρτίου.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από τις Monkeywrench Records και Republic Records / Universal Music.

Το «Gigaton» περιέχει δώδεκα ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Dance Of The Clairvoyants» που θα σηματοδοτήσει το lead single του άλμπουμ.

Το 2020 οι Pearl Jam συμπληρώνουν τριάντα χρόνια ζωντανών εμφανίσεων.

Η μπάντα από το Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση τον Οκτώβριο του 1990. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς άνοιξαν συναυλία των Alice In Chains, τους οποίους ακολούθησαν στην περιοδεία τους «Facelift» του 1991.

Εκείνη την περίοδο το γκρουπ απέκτησε το όνομα Pearl Jam.

Μετά από έντεκα δίσκους και εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις, οι Pearl Jam εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο επιτυχημένα σχήματα της ροκ σκηνής. Έχουν καταγράψει πωλήσεις άνω των 85 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως και το 2017 εισήχθησαν στο Hall of Fame του Rock & Roll.

Οι Pearl Jam αποτελούνται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη Eddie Vedder (φωνή, κιθάρα), Mike McCready (κεντρική κιθάρα), Stone Gossard (ρυθμική κιθάρα ρυθμού) και Jeff Ament (μπάσο), καθώς από τον ντράμερ Matt Cameron, ο οποίος εντάχθηκε στην μπάντα το 1998.

Το tracklist του άλμπουμ «Gigaton»

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clarivoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross