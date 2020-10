Ένα τραγούδι με τον τίτλο «Get It Back» παρουσιάζουν οι Pearl Jam.

Οι Pearl Jam κυκλοφορούν επίσημα το single «Get It Back», ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε σε ένα ειδικό σκοπό.

Το «Get It Back» είναι ένα από τα 77 ακυκλοφόρητα τραγούδια διαφόρων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων της alt-rock σκηνής που συμπεριλήφθηκαν στην πρόσφατη συλλογή «Good Music to Avert the Collapse of American Democracy Vol. 2» (Καλή μουσική για να αποτρέψουμε την κατάρρευση της Αμερικανικής Δημοκρατίας).

Η συλλογή δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της αμερικανικής μη κομματιστής οργάνωσης «Voting Rights Lab», η οποία αγωνίζεται για τη θέσπιση νομοθεσιών που διασφαλίζουν, προστατεύουν και υπερασπίζονται τα δικαιώματα ψήφου όλων των Αμερικανών.

Όπως και το πρώτο μέρος της συλλογής, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, ο δεύτερος τόμος ήταν αποκλειστικά διαθέσιμος για αγορά μέσω της πλατφόρμας Bandcamp για 24 μόνο ώρες.

Οι Pearl Jam μοιράζονται τώρα το «Get It Back» σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και παράλληλα συνεχίζουν να τονίζουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τη σημαντικότητα των επερχόμενων προεδρικών των ΗΠΑ.

Το συγκρότημα της rock έχει δηλώσει ανοιχτά τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Joe Biden.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε μία διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με «το μέλλον της Αμερικής» μαζί τη σύζυγο του υποψηφίου των Δημοκρατικών, την Jill Biden και τον σύζυγο της Kamala Harris, της υποψήφιας για τη θέση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ με το συνδυασμό του Biden.

«Αυτές οι εκλογές είναι μια μάχη για την ψυχή του έθνους μας και είμαστε περήφανοι που είμαστε δίπλα στον Αντιπρόεδρο Biden και τη Γερουσιάστρια Harris», έγραψαν οι Pearl Jam σε ανάρτησή τους στο Twitter.