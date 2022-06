Οι Pearl Jam χάρισαν σε θαυμαστή τους με ALS σε τελικό στάδιο μία αξέχαστη βραδιά

Οι Pearl Jam χάρισαν μία μοναδική στιγμή σε έναν θαυμαστή τους που βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Βερολίνο της Γερμανίας στις 21 Ιουνίου.

Ο θαυμαστής, Roland Mandel, αγόρασε αρχικά τα εισιτήριά του το 2019 για να παρακολουθήσει το συγκρότημα στην προγραμματισμένη περιοδεία του 2020. Αλλά, φυσικά, αυτή η περιοδεία αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και στο μεσοδιάστημα, ο Mandel διαγνώστηκε με ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

Καθώς πρόκειται για μία εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος που δεν έχει γνωστή θεραπεία, ο Roland Mandel είναι πλέον καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπόρεσε να βρει μία θέση στο Berlin Waldbühne που να είναι προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς τα εισιτήρια για τις 12 θέσεις για ΑμΕΑ που είχαν διατεθεί στον χώρο χωρητικότητας 22.000+ ατόμων είχαν ήδη πωληθεί.

Ωστόσο, η οικογένεια και οι φίλοι του Roland Mandel δεν πτοήθηκαν και αποφάσισαν αφενός να γράψουν μια επιστολή προς τον χώρο του θεάτρου εξηγώντας την κατάσταση και αφετέρου να ξεκινήσουν μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τους Pearl Jam να παίξουν το αγαπημένο τραγούδι του από τη δισκογραφία τους, το «Rearviewmirror» του 1993, χρησιμοποιώντας το hashtag #RVMforRoland

Οι προσπάθειες απέδωσαν και ο Roland Mandel κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση για να παρακολουθήσει τη συναυλία από το πλάι της σκηνής.

Στο τέλος της συναυλίας, μάλιστα, οι Pearl Jam έπαιξαν μια ιδιαίτερη διασκευή του «I Believe in Miracles» των Ramones πριν φέρουν τον Mandel στη σκηνή.

Και ενώ το «Rearviewmirror» τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα της βραδιάς, ο Pearl Jam του χάρισαν μία συγκινητική στιγμή όπου ολόκληρο το στάδιο των 20.000 και πλέον ανθρώπων ζητωκραύγαζε το όνομά του.

«Θα έπρεπε να βιώσει την εμπειρία, δούλεψε σκληρά για να είναι εδώ απόψε», είπε στο κοινό ο Eddie Vedder, ο frontman των Pearl Jam.

Μιλώντας στο γερμανικό Taz, η σύζυγος του Ronald Mandel δήλωσε για τη συναυλία: «Ήταν τόσο απίστευτο. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος, τόσο θετικός, τόσο γεμάτος αδρεναλίνη. Αυτό θα μας μείνει για πάντα».

What a moment! We did it everyone. Here’s Roland getting to live out a dream and getting a wonderful ovation. @AxelPicker #RVMforRoland #pearljam pic.twitter.com/LU1z3yM1tv

— Live On 4 Legs Podcast (@liveon4legspod) June 21, 2022