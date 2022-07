Οι Pearl Jam ακύρωσαν τρίτη συνεχόμενη συναυλία – Ο Eddie Vedder «παραμένει χωρίς φωνή»

Οι Pearl Jam ακύρωσαν τρίτη συνεχόμενη συναυλία τους λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο frontman Eddie Vedder με τη φωνή του, τα οποία ξεκίνησαν από την έκθεσή του σε συνθήκες ζέστης, σκόνης και καπνού στην εμφάνιση του συγκροτήματος στις 17 Ιουλίου στο φεστιβάλ «Lollapalooza» στο Παρίσι.

Το συγκρότημα είχε ήδη αναγκαστεί να ακυρώσει τις εμφανίσεις του στη Βιέννη της Αυστρίας στις 20 Ιουλίου και στην Πράγα της Τσεχίας στις 22 Ιουλίου, καθώς ο Eddie Vedder λάμβανε θεραπεία για τον τραυματισμό του στο λαιμό του και στις φωνητικές χορδές του.

Οι Pearl Jam ενημέρωσαν το κοινό με μία ανακοίνωσή τους ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε η πρώτη από τις δύο συνεχόμενες προγραμματισμένες συναυλίες του συγκροτήματος στις 24 Ιουλίου στο «Ziggo Dome» του Άμστερνταμ.

«Παρά τη συνεχή ιατρική περίθαλψη, ο Ed δυστυχώς εξακολουθεί να μην έχει φωνή και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την αποψινή συναυλία στο “Ziggo Dome” του Άμστερνταμ», ανέφεραν οι Pearl Jam την Κυριακή.

«Αυτό είναι και πάλι το χειρότερο δυνατό σενάριο για το συγκρότημα», συνέχισαν.

«Ζητάμε ολόψυχα συγγνώμη από όλους όσοι δούλεψαν τόσο σκληρά για να διοργανωθεί η συναυλία και από τους θαυμαστές που ανυπομονούσαμε να δούμε», πρόσθεσε το συγκρότημα.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεχή κατανόησή σας. Όλη μας η ενέργεια θα επικεντρωθεί τώρα στο να δώσουμε την αυριανή συναυλία», σχολίασαν οι Pearl Jam.

Μία ημέρα νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε επίσης το «Encore Weekend» του φεστιβάλ «Ohana» του Eddie Vedder «λόγω γεγονότων πέρα από τον έλεγχό μας».

Ενώ το πρόγραμμα του πρώτου διήμερου θα διεξαχθεί κανονικά στο Dana Point της Καλιφόρνια, δεν θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο διήμερο, στις 8-9 Οκτωβρίου, που θα περιλάμβανε εμφανίσεις από τους Eddie Vedder, Black Keys, Alanis Morissette και άλλους.

Με τη δεύτερη προγραμματισμένη συναυλία των Pearl Jam στο Άμστερνταμ αναμένεται να ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας «Gigaton Tour» του συγκροτήματος για την προώθηση του άλμπουμ «Gigaton» του 2020.

Οι Pearl Jam θα ξεκινήσουν τη φθινοπωρινή περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική την 1η Σεπτεμβρίου από το Quebec City του Κεμπέκ.

