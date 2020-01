Pearl Jam: Ακούστε το νέο single «Dance of the Clairvoyants»

Είναι το πρώτο κομμάτι από το «Gigaton» και δεν ακούγεται όπως φαντάζεστε

Αυτή την εβδομάδα για τους Pearl Jam η New Music Friday πέφτει Τετάρτη. Το συγκρότημα από το Σιάτλ κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι. Έχει τίτλο «Dance of the Clairvoyants» και όπως μπορείτε να ανακαλύψετε ακούγοντάς διαφέρει από το κλασικό στυλ που περιμένεις από τους Pearl Jam.

Όπως δήλωσε ο μπασίστας Jeff Ament:

«Το Dance of the Clairvoyants είναι μια είναι μια τέλεια καταιγίδα πειραματισμού και αυθεντικής συνεργασίας. Από δημιουργική άποψη, παίρνουμε νέους δρόμους και είναι συναρπαστικό.»

Το «Dance of the Clairvoyants» είναι πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Pearl Jam που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου. Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει νέος δίσκος ονομάζεται «Gigaton», θα περιέχει 12 τραγούδια, το tracklist μπορείτε να τα δείτε εδώ και το εξώφυλλο του δίσκου κοσμεί η φωτογραφία «Καταρράκτης από Πάγο» (Ice Waterfall) του Καναδού φωτογράφου, κινηματογραφιστή και υδροβιολόγου Paul Nicklen.

To «Gigaton» είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του κουαρτέτου μετά το Lightning Bolt του 2013, ενώ η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του συγκροτήματος είναι το βινύλιο του «Unplugged» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019.

Ακούστε παρακάτω το «Dance of the Clairvoyants».