Η Παυλίνα Βουλγαράκη τραγουδά για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Aυτές τις γιορτές σας καλούμε να γίνετε όλοι παιδιά! Μπείτε στο δικό τους κόσμο, κάνετέ τα να γελάσουν και βοηθήστε μας να καλύψουμε βασικές τους ανάγκες μέσω της ενέργειας Skoufos Challenge! Τι πρέπει να κάνετε; 1. Κάντε κλικ www.supportmazi.gr/skoufoschallenge 2. Επιλέξτε πως θέλετε να στηρίξετε ένα παιδί 3.Μοιραστείτε το μήνυμα με τους φίλους σας! Όλοι έχουμε ένα σκούφο, που φοράμε για να μας κρατά ζεστούς. Σας ενθαρρύνουμε να φορέσετε τους σκούφους σας, γεμίζοντάς τους με ό,τι σκεφτεί ο καθένας, να αναρτήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο της προσπάθειας στο Instagram, γράφοντας #skoufoschallenge #supportmazi #togetherforchildren @mazigiatopaidi Προσκαλέστε 3 φίλους σας να συμμετάσχουν στην προσπάθεια κάνοντας τους tag! Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στο να διαδώσουμε το μήνυμα και να αγκαλιάσουμε 100 παιδιά μέσα στο 2020! Σας ευχαριστούμε!