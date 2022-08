Ο Paulo Londra και ο Ed Sheeran ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Ο Paulo Londra και ο Ed Sheeran ενώνουν τις δυνάμεις τους για δεύτερη φορά και κυκλοφορούν ένα νέο single με τίτλο «Noche de Novela».

Το τραγούδι, σε παραγωγή του Federico Vindver, δίνει συνέχεια στις εβδομαδιαίες κυκλοφορίες του Paulo Londra και διαδέχεται το reggaeton κομμάτι «Julieta».

Το «Noche de Novela» είναι ένα pop τραγούδι που συνδυάζει ιδανικά τις ασύγκριτες φωνές και τα στυλ τόσο του Paulo Londra όσο και του Ed Sheeran, αναδεικνύοντας την ευελιξία και των δύο καλλιτεχνών, καθώς διασχίζουν τα μουσικά και πολιτιστικά σύνορα με έναν απόλυτα άψογο και οργανικό τρόπο.

Στο μουσικό βίντεο για το «Noche de Novela», που γυρίστηκε στο Λονδίνο με τη σκηνοθεσία του Greg Davenport, η φιλία του Paulo Londra και του Ed Sheeran αντικατοπτρίζεται μέσα από τις πολύχρωμες σκηνές, καθώς ο Αργεντινός και ο Βρετανός καλλιτέχνης κυκλοφορούν στους δρόμους του Λονδίνου.

«Τι μπορώ να πω, είναι προνόμιο να ηχογραφώ με τον Ed για άλλη μια φορά, τον θαυμάζω πολύ! Καθ’ όλη τη διάρκεια της ηχογράφησης ήμουν πολύ ενθουσιασμένος και ευγνώμων και όποτε μπορώ προσπαθώ να του λέω πόσο πολύ τον θαυμάζω», ανέφερε ο Paulo Londra.

«Αισθάνομαι ότι ο Θεός έβαλε τον Ed στον δρόμο μου για να μάθω πολλά από αυτόν. Πάντα μου άρεσαν οι μελωδίες του, οι στίχοι και οι φράσεις του, είναι πολύ επαγγελματίας και πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση», συνέχισε.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που συνεργάζομαι με τον Paulo στο πρότζεκτ του», πρόσθεσε ο Ed Sheeran

«Συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει μουσική και πόσο απογοητευτικό ήταν αυτό, οπότε χαίρομαι που συμμετέχω σε ένα τραγούδι μαζί του τώρα που μπορεί. Είναι απλά ο πιο γλυκός άνθρωπος», ανέφερε.

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο τραγούδι «Nothing On You» από το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ «No.6 Collaborations Project» του Ed Sheeran που κυκλοφόρησε το 2019. Στο τραγούδι συμμετείχε επίσης ο Βρετανός ράπερ Dave.