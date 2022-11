Ο Paul Weller επιτίθεται στον Robert Smith των The Cure: «Είναι ένας χοντρός λεχρίτης»

Η κόντρα των δύο καλλιτεχνών ξεκινά από τη δεκαετία του 1980.

Ο Paul Weller εξαπέλυσε δριμεία προσωπική επίθεση στον Robert Smith, τον frontman των The Cure.

Ο Weller έκανε τα δηκτικά σχόλιά του σε μια πολυσέλιδη συνέντευξη στο τεύχος Δεκεμβρίου του Record Collector.

Όταν το περιοδικό ισχυρίστηκε ότι ένα από τα τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ του Noel Gallagher ακούγεται ύποπτα σαν το κλασικό «A Forest» των The Cure από το 1980, ο Paul Weller αντέδρασε, όπως περιγράφει ο συντάκτης, με ένα συνδυασμό «δυσπιστίας και απέχθειας».

«Αλήθεια;!», ρώτησε ο Weller. «Δεν τους αντέχω, γαμώτο. Το γα***** χοντρό μ****, με το κραγιόν του και όλες αυτές τις μ*****. Είναι και αυτός στην ηλικία μου, έτσι δεν είναι;», είπε.

«Είναι ένας γ***** μ*****», συνέχισε εξοργισμένος. «Δεν τον συμπαθώ. Ορίστε. Να κάποιος με τον οποίο θα συνεργαζόμουν. Θα τον χαστούκιζα», πρόσθεσε.

Το 2004, ο Robert Smith είχε αποκαλύψει ότι το πρώην συγκρότημα του Weller, οι The Jam, είχαν βοηθήσει ακούσια τους The Cure κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του πρώτου άλμπουμ τους, «Three Imaginary Boys», οπότε ίσως ο Weller να είναι θυμωμένος γι’ αυτό.

«Οι The Jam ηχογραφούσαν το άλμπουμ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε τότε ο Robert Smith στο Rolling Stone.

«Και εμείς τρυπώναμε τη νύχτα και χρησιμοποιούσαμε τον εξοπλισμό τους – ξέραμε τον τύπο που τον φύλαγε – για να ηχογραφήσουμε το δικό μας άλμπουμ. Απλά δανειζόμασταν μαγνητοταινίες και άλλα πράγματα», εξήγησε.

Ή ίσως ο Paul Weller να ενοχλείται ακόμα από μια συνέντευξη που έδωσαν οι The Cure το 1985, στην οποία ο Robert Smith υποστήριξε ότι το punk δεν ήταν πολιτικό κίνημα και ότι ο κόσμος είχε απλώς κουραστεί να ακούει συγκροτήματα όπως οι Yes και οι Genesis και ήθελε κάτι που να μπορεί να χορέψει.

«Θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ηλίθιος για να πιστέψεις κάποιον σαν τον Paul Weller», είπε ο Smith, αναφερόμενος ίσως στα ανοιχτά πολιτικά τραγούδια των The Jam, πριν προσθέσει, χαμογελώντας: «Θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ηλίθιος για να πιστέψεις κάποιον σαν εμένα».

Κατά σύμπτωση, τόσο τους The Jam όσο και τους The Cure τους ανακάλυψε το ίδιο δισκογραφικό στέλεχος, ο Chris Parry, ο οποίος έκλεισε τους The Jam στην Polydor το 1977 και τους The Cure στη δική του εταιρεία, τη Fiction Records, τον επόμενο χρόνο.