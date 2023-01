Paul Stanley: Θετική στη μετάλλαξη «Όμικρον» η οικογένεια του τραγουδιστή των KISS

«Χαίρομαι πολύ που είμαι εμβολιασμένος».

Ο Paul Stanley των KISS αποκάλυψε ότι η οικογένειά του προσβλήθηκε από τη μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού.

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, ο Paul Stanley δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μια selfie φωτογραφία του με το ακόλουθο μήνυμα: «Το πρόσωπό μου “Όμικρον”! Ναι. Όλη η οικογένειά μου έχει κολλήσει».

«Είμαι κουρασμένος και έχω συνάχι. Οι περισσότεροι από την οικογένειά μου δεν έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Κάντε ό,τι επιθυμείτε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εμβολιασμένος».

Η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή «Όμικρον» έχει γίνει γρήγορα η πιο κοινή μορφή του κορονοϊού. Η επιδημιολογική κατάσταση σε πολλές χώρες έχει επιδεινωθεί, με πολλές χώρες να καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων και τις κυβερνήσεις μία μετά την άλλη να παίρνουν μέτρα προκειμένου να αναχαιτίσουν την επιθετική διασπορά του νέου στελέχους.

My Omicron face! Yup. My entire family has it. I'm tired and have sniffles. Most of my family have absolutely no symptoms. Do as you choose. I'm so glad I'm vaccinated. pic.twitter.com/MAXuSrawHV — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) December 27, 2021

Μία ημέρα αργότερα, ο Paul Stanley διευκρίνισε ότι είναι αρνητικός στον COVID-19, παρά το γεγονός ότι «ολόκληρη η οικογένειά του» έχει προσβληθεί από την εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή «Όμικρον».

«Είμαι αρνητικός για Covid. Αν έχετε αμφιβολίες για τα αποτελέσματα του self test, εξεταστείτε μέσω εργαστηρίου. Έχω περάσει Covid και έχω κάνει τρία εμβόλια. Με τα αντισώματά μου υπάρχει μικρή πιθανότητα να κολλήσω τώρα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας», έγραψε.

I AM NEGATIVE FOR COVID. If you have any doubts about your Home Covid Test results, get tested through a lab. I have had Covid and 3 shots. With my antibodies there’s little chance of me contracting it now. Thanks for all your concern. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) December 27, 2021

Ο Paul Stanley είχε νοσήσει με κορονοϊό τον Αύγουστο, αναγκάζοντας τους KISS να αναβάλουν μια σειρά από τις προγραμματισμένες συναυλίες τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι KISS ανακοίνωσαν ότι θετικός στον ιό βρέθηκε και ο μπασίστας Gene Simmons, με το συγκρότημα να αναβάλλει άλλες τέσσερις συναυλίες.

Ο τραγουδιστής των KISS εξέφρασε επίσης την αντίδρασή του στην άποψη ότι η ανάγκη λήψης πολλαπλών δόσεων του εμβολίου κατά του COVID-19 είναι ασυνήθιστη ή πρωτοφανής και επισήμανε ότι ορισμένα παιδικά εμβόλια που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, όπως το εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας και το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, απαιτούν τέσσερις ή περισσότερες δόσεις για να ολοκληρωθεί η επίτευξη της ανοσίας του οργανισμού.

«Απλά μερικές πληροφορίες για τα εμβόλια για όσους αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους λόγω του αριθμού των δόσεων, για να ξέρετε… Εμβόλιο πολιομυελίτιδας: 4 δόσεις. Ανεμοβλογιάς: 2 δόσεις. Ευλογιάς: 4 δόσεις. Ιλαράς: 2 δόσεις. Διφθερίτιδας / τετάνου / κοκκύτη: 5 δόσεις», έγραψε ο Paul Stanley.