«Επτά Ψαλμοί» και ένα άλμπουμ από τον Paul Simon

Ο Paul Simon επιδεικνύει για άλλη μία φορά τη δημιουργικότητά του με τον απλούστερο αλλά και πιο συναρπαστικό τρόπο.

Ο Paul Simon, ένας μουσικός που έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής, ανακοίνωσε το νέο του μουσικό δημιούργημα με τίτλο «Seven Psalms» (Επτά Ψαλμοί).

Το «Seven Psalms», σε παραγωγή του Paul Simon και του Kyle Crusham, είναι ένα μοναδικό μουσικό δημιούργημα που ξεδιπλώνεται σε 7 κομμάτια.

Με σκοπό να ακούγεται σαν ένα συνεχές μουσικό κομμάτι, αυτά τα 33 λεπτά μουσικής θα μετατραπούν σε αυτό που ονομάζουμε «άλμπουμ» και θα κυκλοφορήσουν σε LP, CD και ψηφιακά στις 19 Μαΐου από τη Sony Music.

Στο «Seven Psalms», το οποίο ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου με ακουστικά μουσικά όργανα, ο Paul Simon επιδεικνύει για άλλη μία φορά τη δημιουργικότητά του με τον απλούστερο αλλά και πιο συναρπαστικό τρόπο.

Ένα εξωπραγματικά τέλειο έργο, που συνδυάζει την ηρεμία με τον αντίλαλο των ψαλμών και τους μοναδικούς στίχους του Paul Simon να γίνονται το επίκεντρο αυτής της ακουστικής εμπειρίας.

Στο άλμπουμ «Seven Psalms» κάνει μία avant garde εμφάνιση το βρετανικό συγκρότημα VOCES8, ενώ συμμετέχει επίσης η Edie Brickell.

Ακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ψαλμοί πρέπει να ερμηνεύονται και όχι απλώς να ψέλνονται, το «Seven Psalms» αποκτά έναν folk χαρακτήρα στον συνολικό ήχο του. Το αποτέλεσμα είναι μία μαγευτική εμπειρία που αποκαλύπτει όλο και περισσότερες πλούσιες λεπτομέρειες με κάθε νέα ακρόαση.

Το «Seven Psalms», ένα ακόμη βήμα πέρα από οτιδήποτε έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα ο Paul Simon, είναι μία κατηγορία από μόνο του.

Τον τόνο της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Paul Simon συμπληρώνει το υπέροχο εξώφυλλο, μία εικόνα από το έργο «Two Owls» του διάσημου καλλιτέχνη Thomas Moran.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Paul Simon έγινε διάσημος ως το ήμισυ του folk rock διδύμου Simon & Garfunkel τη δεκαετία του 1960.

Αργότερα ξεκίνησε μία επιτυχημένη σόλο καριέρα, συνδυάζοντας διάφορα είδη όπως folk, rock, pop και world music. Με το μοναδικό μουσικό ύφος του, τους ενδοσκοπικούς στίχους και την ιδιαίτερη ερμηνεία του, ο Paul Simon έχει γίνει ένας από τους πιο επιδραστικούς και αξιοσέβαστους μουσικούς του τελευταίου αιώνα.

Το tracklist του «Seven Psalms»

1. The Lord

2. Love Is Like A Braid

3. My Professional Opinion

4. Your Forgiveness

5. Trail of Volcanoes

6. The Sacred Harp

7. Wait