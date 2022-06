Ο Paul McCartney υποδέχτηκε στη σκηνή τον Bruce Springsteen και τον Jon Boni Jovi

Ο θρύλος των Beatles συνάντησε δύο θρύλους του Νιού Τζέρσεϊ.

Ο Paul McCartney υποδέχθηκε τον Bruce Springsteen και τον Jon Bon Jovi στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο «Met Life Stadium» στο East Rutherford του Νιού Τζέρσεϊ, το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουνίου.

Στο μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, ο Paul McCartney υλικό από όλη τη διάρκεια της ιστορικής καριέρας του. Το πρόγραμμα περιλάμβανε κλασικά τραγούδια των Beatles («Can’t Buy Me Love», «Love Me Do», «Blackbird», «Get Back»), κομμάτια των Wings («Jet», «Live and Let Die») και σόλο τραγούδια («Maybe I’m Amazed», «New»).

Μετά από το «Band On The Run» των Wings, το 27ο τραγούδι της βραδιάς, ο Paul McCartney υποδέχθηκε στη σκηνή τον Springsteen.

«Έχω μία ξεχωριστή έκπληξη για εσάς», είπε ο θρύλος των Beatles στο κοινό, που είχε κάνει sold out τη συναυλία στο «MetLife Stadium»

«Υπάρχει ένας φίλος μου. Είναι ντόπιος», συνέχισε, με το πλήθος να φωνάζει «Bruce». «Νομίζω ότι το μαντέψατε», είπε, γελώντας και πρόσθεσε: «Του είπα: “Πρέπει να έρθεις να τραγουδήσεις μαζί μας”. Κυρίες και κύριοι, ο Bruce Springsteen!»

Ο Bruce Springsteen ανέβηκε αμέσως μετά στη σκηνή και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα του κοινού της γενέτειράς του.

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί δύο τραγούδια, το «Glory Days» και το «I Wanna Be Your Man», ενώ ο Bruce Springsteen επέστρεψε αργότερα για το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, παίζοντας κιθάρα στο «The End» των Beatles.

Ο Bruce Springsteen δεν ήταν ο μόνος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Νιου Τζέρσεϊ που εμφανίστηκε στη συναυλία.

Κατά τη διάρκεια του encore του Paul McCartney, ο Jon Bon Jovi ανέβηκε στη σκηνή με ένα μεγάλο μπουκέτο μπαλόνια. «Έχω 60.000 ανθρώπους που θέλουν να σου τραγουδήσουν τα χρόνια πολλά», είπε, αναφερόμενος στα επερχόμενα γενέθλια του McCartney, ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 18 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, ο frontman των Bon Jovi τραγούδησε μαζί με το κοινό το «Happy Birthday», προτού αγκαλιάσει τον McCartney.

Με τη συναυλία στο Νιού Τζέρσεϊ ο Paul McCartney ολοκλήρωσε το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του «Got Back». Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ «Glastonbury» του Ηνωμένου Βασιλείου στις 24 Ιουνίου.