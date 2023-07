Ο Paul McCartney ξεκινά podcast – Θα μοιραστεί τις ιστορίες των πιο γνωστών τραγουδιών του

Κάθε επεισόδιο του podcast θα επικεντρώνεται σε ένα τραγούδι από την εμβληματική δισκογραφία του Paul McCartney.

Ο Paul McCartney θα αποκαλύψει τις ιστορίες των πιο γνωστών τραγουδιών του στο νέο podcast «McCartney: A Life In Lyrics», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο θρυλικός καλλιτέχνης συνεργάζεται ξανά για το podcast με τον ποιητή Paul Muldoon, με τον οποίο ένωσε τις δυνάμεις του στο best seller βιβλίο του «The Lyrics: 1956 To The Present».

Αυτή τη φορά, ο Paul McCartney θα μοιραστεί με τους ακροατές τα μυστικά της τραγουδοποιίας του.

Το «McCartney: A Life In Lyrics» περιγράφεται ως ένας συνδυασμός διδασκαλίας, απομνημονευμάτων και ενός αυτοσχεδιαστικού ταξιδιού με έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες. Κάθε επεισόδιο θα επικεντρώνεται σε ένα τραγούδι από την εμβληματική δισκογραφία του Paul McCartney – από τα πρώτα βήματα των Beatles μέχρι τη σόλο δουλειά του.

Το podcast θα προσφέρει στους ακροατές μία ανεπανάληπτη ευκαιρία να ακούσουν τις συζητήσεις μεταξύ του Paul McCartney και του Paul Muldoon, όπου αναλύουν τους ανθρώπους, τις εμπειρίες και την τέχνη που ενέπνευσαν την τραγουδοποιία του McCartney.

Οι ιστορίες είναι πλούσια συνυφασμένες με σύγχρονες μουσικές και ηχητικά τοπία, χαρίζοντας μία αποκαλυπτική και διασκεδαστική ματιά στο μυαλό ενός πραγματικού γίγαντα της δημιουργίας.

«Όταν ακούσαμε τις ηχογραφήσεις, συνειδητοποιήσαμε ότι συνέβαινε κάτι πολύ ιδιαίτερο σε αυτές τις συζητήσεις», εξηγεί ο Paul Muldoon στο εισαγωγικό επεισόδιο του podcast, που είναι ήδη διαθέσιμο. «Ήταν ο McCartney χωρίς φίλτρο».

Ο πρώτος κύκλος του «McCartney: A Life In Lyrics» αποτελείται από 12 επεισόδια που επικεντρώνονται σε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Eleanor Rigby», «Back In The USSR», «Let It Be», «When Winter Comes», «Penny Lane», «Uncle Albert/Admiral Halsey», «Here Today», «Live And Let Die», «Magical Mystery Tour», «Jenny Wren», «Too Many People» και «Helter Skelter».

Θα ακολουθήσει η δεύτερη σεζόν με επιπλέον 12 επεισόδια τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Paul McCartney και ο Paul Muldoon έχουν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο – No. 1 best seller βιβλίο των New York Times – «The Lyrics: 1956 To The Present», το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για να ηχογραφηθούν περισσότερες από 50 ώρες συνομιλιών.

Το «The Lyrics: 1956 To The Present» θα κυκλοφορήσει σε χαρτόδετη έκδοση στις 7 Νοεμβρίου 2023 με επιπλέον νέα κεφάλαια.

«Ο Paul McCartney είναι ένας από τους πιο βαθυστόχαστους, χαρισματικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, και τα τραγούδια του έχουν αναπτερώσει και έχουν δώσει νόημα σε τόσες πολλές στιγμές στη ζωή τόσων πολλών από εμάς – οπότε η ευκαιρία να κυκλοφορήσουμε ένα podcast που αφηγείται τις ιστορίες πίσω από αυτά τα τραγούδια εμφανίζεται μία φορά στη ζωή», δήλωσε ο Conal Byrne, Διευθύνων Σύμβουλος του Digital Audio Group της iHeartMedia.

«Το “McCartney: A Life In Lyrics” θα είναι μία μοναδική στο είδος της αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο της παραγωγικής διαδικασίας του – μίας διαδικασίας που έχει επηρεάσει και εμπνεύσει πολλές γενιές σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

«Απλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Sir McCartney, τον Paul Muldoon, τον εκτελεστικό παραγωγό Malcolm Gladwell και την Pushkin Industries για να μεταφέρουμε αυτές τις ιστορίες σε όλους τους ακροατές», ανέφερε.

Τα νέα επεισόδια του «McCartney: A Life In Lyrics» θα κυκλοφορούν εβδομαδιαία από τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 σε όλες τις πλατφόρμες podcasts με τη διανομή της iHeartPodcasts.

Οι συνδρομητές του Pushkin+ θα μπορούν να απολαύσουν ολόκληρη τη σεζόν του podcast από την πρώτη ημέρα.