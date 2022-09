Ο Paul McCartney θυμάται τη συνάντηση των Beatles με τη βασίλισσα Ελισάβετ: «Ήταν μωρό»

Ο Paul McCartney σκέφτηκε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν «μωρό» την πρώτη φορά που συναντήθηκαν.

Ο θρύλος των Beatles θυμήθηκε την πρώτη του επίσκεψη στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με αφορμή τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας.

Ο 79χρονος καλλιτέχνης μίλησε στην Gayle King του CBS στο πλαίσιο του προγράμματος «Her Majesty The Queen: A Gayle King Special» για τα 70 χρόνια παραμονής της Ελισάβετ στον θρόνο.

Ο Paul McCartney αποκάλυψε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του στο συγκρότημα των Beatles, ο John Lennon, ο George Harrison και ο Ringo Starr, πίστευαν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ «ήταν μια όμορφη γυναίκα» όταν ανακηρύχθηκαν Μέλη του πιο Εξαίρετου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1965.

Η Gayle King ρώτησε: «Σαν μωρό;», για να απαντήσει ο Paul McCartney: «Ναι, σαν μωρό».

«Ήμασταν παιδιά στην εφηβεία στο Λίβερπουλ. Μας φαινόταν σαν σταρ του κινηματογράφου», πρόσθεσε.

Ως αγόρια της εργατικής τάξης από το Λίβερπουλ, οι Beatles πίστευαν ποτέ ότι θα συναντούσαν τη βασίλισσα, πόσο μάλλον ότι θα τους απονεμόταν μετάλλιο.

«Όχι, βλέπετε, εμείς ήμασταν απλά αγόρια της εργατικής τάξης και αυτή είναι η βασίλισσα, οπότε μας χώριζαν ένας ή δύο ωκεανοί. Οπότε δεν πίστευα ποτέ ότι θα τη συναντούσαμε μέχρι που γίναμε οι Beatles και γίναμε αρκετά διάσημοι», σχολίασε ο Paul McCartney.

Όταν ρωτήθηκε για το καθιερωμένο βασιλικό πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθήσουν στη συνάντησή τους, ο McCartney θυμήθηκε: «Σου λένε να μην της σφίγγεις το χέρι, να την αποκαλείς “κυρία” και όχι “μεγαλειότατη” και ξέρεις ότι αν σταματήσει στη σειρά και σου μιλήσει, μίλα της, αλλιώς σκάσε».

Πολλές δεκαετίες μετά την παρασημοφόρησή τους, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr έλαβαν τον τίτλο του ιππότη.

Ο Paul McCartney χρίστηκε ιππότης το 1997 από τη βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και ο Ring Starr χρίστηκε ιππότης για την προσφορά του στη μουσική από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2018.

