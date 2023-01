Paul McCartney: Η στιγμή που παραλίγο να τον χτυπήσει αυτοκίνητο στη διάβαση του Abbey Road

Ο Paul McCartney παραλίγο να χτυπηθεί από έναν αφηνιασμένο οδηγό ενώ προσπαθούσε να αναπαραστήσει τη φωτογράφιση των Beatles για το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Abbey Road» έξω από το ομώνυμο στούντιο ηχογράφησης στο Λονδίνο.

Σε ένα απόσπασμα από το νέο ντοκιμαντέρ «If These Walls Could Sing» για τα Abbey Road και το οποίο δημοσιεύθηκε από τους λογαριασμούς του ιστορικού στούντιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Paul McCartney προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη διάβαση πεζών έξω από τον χώρο που έκαναν κάποτε οι Beatles τις ηχογραφήσεις τους.

Ωστόσο, φαίνεται ότι στις πέντε δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε που τραβήχτηκε η αρχική φωτογραφία, η υπομονή των οδηγών απέναντι στους πεζούς που ελπίζουν να αναπαραστήσουν τη διάσημη φωτογραφία έχει μειωθεί σε σημείο που ακόμη και ο Paul McCartney πρέπει να προσέχει πού πηγαίνει.

Ο 80χρονος καλλιτέχνης αντέδρασε στο παρ’ ολίγον ατύχημα με τη χαρακτηριστική ιδιοσυγκρασία του, αρχικά με ένα υπερβολικό τίναγμα καθώς περνούσε το αυτοκίνητο, και στη συνέχεια προσποιήθηκε ότι χτυπήθηκε, ενώ χαμογελούσε στην κάμερα.

Το «If These Walls Could Sing», σε σκηνοθεσία της κόρης του Paul, Mary McCartney, κυκλοφόρησε στο Disney+ στα τέλη του 2022.

Το ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 90 χρόνια των Abbey Road Studios και περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό από εμφανίσεις και συνεντεύξεις με τους Ringo Starr, Elton John, Roger Waters και άλλους καλλιτέχνες.

Μιλώντας για το περιστατικό η Mary McCartney είπε πρόσφατα: «Το κομμάτι όπου το αυτοκίνητο παραλίγο να τον πατήσει στη διάβαση πεζών, ήταν πολύ αστείο. Καθώς φεύγαμε, του είπα: “Θα σε βιντεοσκοπήσω (στη διάβαση)”, και πέρασε και αυτό το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε καθόλου μπροστά του».

Τα Abbey Road Studios δημοσίευσαν τα πλάνα στο Twitter και έγραψαν: «Φτηνά τη γλίτωσε ο Paul McCartney στη διάβαση του Abbey Road! Σε αυτό το απόσπασμα από το νέο ντοκιμαντέρ της Mary McCartney, ένα αυτοκίνητο περνάει οριακά δίπλα από τον Paul καθώς αναπαριστά το εξώφυλλο του άλμπουμ “Abbey Road”».

Close call for @PaulMcCartney on the Abbey Road crossing!

In this clip from @MaryAMcCartney’s new documentary, a car narrowly misses Paul as he recreates the ‘Abbey Road’ album cover. #IfTheseWallsCouldSing is now streaming worldwide on @DisneyPlus | https://t.co/6v6YyJjJjb pic.twitter.com/qUsfi2AzOW

— Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) January 25, 2023